

早稲田（左）、慶應（中央）、同志社――。日本を代表する3つの伝統私学は、いかにしてそれぞれの「らしさ」を形成していったのか（写真：PIXTA）

静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。

近年、偏差値ばかりが近視眼的に注目され、教育・研究内容はもちろん、建学の精神を核とする大学独自の「らしさ」はほとんど顧みられることがない。すべてとは言えないが、受験生や保護者、高校の進路指導教員だけでなく、大学の在学生や卒業生、教職員までもが無関心なようである。創立100年以上の伝統校であっても、創立者が定めた建学の精神や大学の歴史を知らない人は少なくない。

そこで改めて注目したいのが、各大学の「らしさ」だ。「大学全入時代」が現実のものとなり、有名大学に受験生がますます集中する一方で、多くの大学が学生確保に苦しみ、淘汰されていくという二極化が進む中で、「らしさ」は大学の存続をかけた経営戦略の根幹であり、受験生にとっては大学選び、学生の人間形成、卒業後の人生のあり方にも深く関わる重要な要素になるだろう。

例えば、早稲田、慶應、同志社といった伝統私学は、創立者の建学精神に裏付けられた「らしさ」が浮き彫りになっている。一方、東洋大学は都心回帰で志願者数を伸ばすも、「らしさ」はもう一つ鮮明でない。本稿では、こうした事例を通して、大学が有する「見えざる資産」である「らしさ」とその効用について、前中後編の3回に分けて考える。

大学における「らしさ」とは何か

前編で説明したような動きは、偏差値偏重の枠組みを温存しそうだ。それは、予備校関係者が作ったとされる「グループ名」である。MARCH（明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学）や関関同立（関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学）、そして東洋大学を含む日東駒専（日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学）といった類いだ。

これらの語呂合わせの略称は、高校教師や予備校、学習塾の進路指導でも広く用いられている。ある学長経験者が「さまざまな努力を試みたが、偏差値による序列は簡単に変わるものではない」と語るように、これらの偏差値グループを大学側も意識せざるをえない。

だが、それが望ましいとは思っていない。本来なら、その大学「らしさ」に魅力を感じてほしいと考えている。

「らしさ」について、神戸大学の石井淳蔵名誉教授は、著書『進化するブランド』（碩学舎、2022年）で次のように述べている。

「ブランドの『らしさ』を、時間の経過とともに蓄積される価値観や行動様式の『厚み』として位置づけている。『らしさ』は、単なる視覚的イメージや標語ではなく、企業の理念や商品開発の姿勢、顧客との関係性などが相互に作用して形成されるものだ。ブランドが進化する過程でも、その本質的な核として機能し、変化に耐えうる同一性を保ち続ける。『らしさ』が企業の成長を導く秩序ある力であり、時代の変化に対応しながらも一貫性を維持するための指針となる」

この定義は企業を対象にしているが、大学における「らしさ」について考えてみたい。明治維新前後に設立した前身校を起源とする多くの大学は、創立者の精神が色濃く残り、今も引き継ごうと努めている。それにもかかわらず、世間どころか在学生でさえ、その理念や歴史をあまり意識していないのが実情だ。

そこで、日本の近代高等教育の扉を開いた象徴的存在であり、創（設）立者同士の関係性が際立つ慶應義塾、同志社、そして早稲田（設立順）を事例にして、「らしさ」が生まれた土壌を掘り起こしてみる。

ちなみに、このような一文を書くと、「なぜ早慶と同志社を並べるのか」といった声がネット上に出てくるのが昨今の風潮だ。

大学の価値とは、入試の難易度ではなく、どのような理念を掲げ、どのような人材を育ててきたかという実績に表れる。それは必ずしも、政治や経済界などの表舞台で成功した人だけを意味していない。実務で日本、地域、家族を支えてきた裏方の誇り高き人々も含む。

では、どのような理念が「人生を導く軸」となり、学びを「生きる力」へと昇華させるのか。まずは、これら東西3伝統私学の現トップが語る言葉に耳を傾けてみたい。

慶應の塾生でも意外と知らない「分校」の存在

今年11月に創立150周年を迎える同志社で3月11日、「同志社・慶應・早稲田が考える教育の未来 〜私学の役割と人材育成〜」（朝日教育会議2025）が開催された。鼎談「変化の時代、切り拓く人材を」には、慶應義塾の伊藤公平塾長、同志社の八田英二総長、早稲田大学の田中愛治総長が登壇した。

八田総長は同志社の強みである「多様性」に触れ、「多様な価値観を理解し、グローバル社会で通用する人材を育てる」ことを強調した。伊藤塾長は慶應の理念である「独立自尊」の精神について「個を立てる。それができる人を育てる」と述べた。田中総長は早稲田の「学問の独立」の重要性を訴え、「地球規模の課題解決に貢献できる知性と教養を持つ人材を輩出する」と語った。

これら3校のうち最も古い慶應義塾は、1858（安政5）年に、中津藩中屋敷内で藩士・福澤諭吉（以下、敬称略）が蘭学を教授したのが起源とされる。中屋敷は、現在の東京都中央区明石町の聖路加国際病院の建物あたりにあった。現在は病院前の交差点ロータリーに「慶應義塾発祥の地記念碑」があり、『学問のすゝめ』初編初版本の活字と同じ字形で「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と刻まれている。

慶應義塾は福澤の「実学」「独立自尊」が核となり、教える者も学び、学ぶ者も教える「半学半教」や、教員を「君付け」で呼ぶ慣習があり、福澤のみが「先生」と呼ばれる。実際、三田キャンパスにある休講掲示板には「○○君、■■論 休講」と掲示されている。

しかし、次の史実を知らない在学生や卒業生は意外に多い。明治初期には大阪、京都、徳島に分校が存在していたのだ。

最初に設立されたのは「大阪慶應義塾」で、1873（明治6）年11月に開校し、後に北浜二丁目へ移転した。教授された科目は「英書」「訳書」「洋算」「和算」など。86人の塾生を輩出したが、1875年（明治8年）6月に閉校した。

大阪慶應義塾設立の約3カ月後となる1874（明治7）年2月、「京都慶應義塾」が開設された。ここも教員や運営資金の不足、学生の集まりが思わしくなく、わずか1年で閉鎖を強いられた。

そして1875年7月、1カ月前に閉鎖された大阪慶應義塾を引き継ぐ形で、徳島慶應義塾を開校。塾生は49人（うち40人は大阪からの移転組）を数えたが、翌1876年11月に幕を閉じた。

3分校の運営をめぐっては、現在の慶應義塾では想像もつかないほどの苦戦ぶりがうかがえる。この歴史も慶應義塾の「らしさ」の礎になっている。それを物語るかのように、いずれの跡地にも、福澤の筆跡で「独立自尊」と刻まれた記念碑が立っている。

同志社を同志社たらしめる「良心教育」

京都慶應義塾が閉校した翌年の1875（明治8）年、日本人として初めてアメリカの大学で学位（理学士）を取得した後、神学校でも学んだ新島襄が、京都に同志社英学校（現・同志社大学）を創設した。

京都御苑の北向かいにある今出川キャンパスは「重要文化財のテーマパーク」である。一歩足を踏み入れると、赤煉瓦造りの建物やチャペルが並び、西洋的な雰囲気が漂っている。

同志社は、上智大学や関西学院大学のような特定の宗派との関係が深いミッションスクール（和製英語）ではない。創立当初は、アメリカ最古の超教派の伝道団体であるアメリカン・ボードの支援を受けていたが、早い段階から日本人主導により独立独歩で歩み始めた。いわば、「和服を着たキリスト主義大学」といえよう。

同志社教育の「らしさ」は「良心」にある。新島は、日本の教育が智育に力を入れる一方で、「心育」、今の言葉で言えば「こころの教育」がおろそかにされていると考えていた。「精神なき専門家」（マックス・ウェーバー）や「良心なき逸材」を育てようとは思わなかった。

新島は一学生への手紙に「良心の全身に充満したる丈夫（ますらお）の起り来（きた）らん事を」と書いた。その言葉は、同志社大学正門付近をはじめ、日米に建てられた9基の「良心碑」に記されている。

こうした「良心教育」は、単なる道徳教育ではなく、異なる文化や宗教的背景を理解する力を育むものである。

同志社の「開かれたキリスト教主義」

日本では「一神教」という言葉が、しばしば「多神教」の対語として用いられ、ユダヤ教、キリスト教、イスラームがひとまとめにされる傾向がある。また、カルト宗教と伝統宗教を混同し、「宗教がかった」と揶揄する風潮も根強い。

これは、戦後の国家神道体制の否定と政教分離の徹底、さらに1995年のオウム真理教事件などによる宗教への不信感が背景にある。なお、「国家神道の否定」と「神道そのものの否定」を混同する宗教オンチの日本人も少なくない。

日本人の宗教観は儀式中心である。例えば、キリスト教徒でないにもかかわらずキリスト教式の結婚式を挙げる人は約60%にのぼる（明治安田生活福祉研究所、2021年）。クリスマスを祝った翌週には神社へ初詣に行き、葬儀は仏教式で行う。こうした宗教的実践は、信仰というよりも社会的慣習として定着している。

一方、文化庁が2023年に発表した宗教統計では、宗教団体に所属する信者数は人口の約60%に達するものの、実際に「信仰している」と答える人はわずか3〜5%にすぎない。こうした乖離が、「私は無神論者です」と口にする人の多さにも表れている。

「宗教を信じるかどうかは個人の自由である」という原則と、「宗教に関する知識を持つこと」は別の問題だ。信仰の有無にかかわらず、宗教的教養がなければ国際社会の動きや文化的背景を理解することはできない。こうした現実も踏まえて、同志社はキリスト教を中心に宗教文化に対して理解を深める機会を多く提供している。

だが、それを強制することはない。 開かれたキリスト教主義といえよう。

どこの大学も、外国語に加えてデータサイエンス教育に力を入れるようになってきた。同志社大学も同様だが、良心を重視しているのであれば、「精神なき専門家」を生まないようにしてほしい。

福澤と新島は、直接の面識を持たないまま生涯を終えた。思想的には異なる道を歩んでいた両者だが、教育という共通の使命においては、互いに敬意を抱いていたことがうかがえる。

福澤は一貫して宗教に懐疑的な立場をとっていたが、晩年にはキリスト教に対して一定の理解を示すようになっていた。この変化に対し、新島は驚きをもって受け止めたとされる（「福沢諭吉をめぐる人々 新島襄」三田評論オンライン、2021年3月30日）。福澤が、宗教は社会の進歩や国民の知識レベルに応じて変化するものと捉え、特定の宗教を盲信することを批判していたためだ。

実は昔から関係が深い早稲田と同志社

早稲田大学は、同志社設立から7年後の1882（明治15）年に、自由民権運動の推進者として知られる政治家・外交官の大隈重信が、東京専門学校を設立したことに始まる。大隈が提唱した「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という理念に基づき、「進取の精神」を重んじている。

大隈は、福澤と新島の2人を「明治年間に功労ありし教育家で最も推服している」と敬意を表した。福澤は西洋の物質的知識と独立自尊の精神を説き、実践した。一方、新島はキリスト教に基づき「良心」を重んじた。2人の宗教観は対照的だったが、両者ともに「独立不羈」の精神を持ち、社会からの厚い信頼を得ていた点では共通している。

福澤と大隈は当初、互いに「生意気なやつ」と避けていた時期もあったが、明治初期に初めて出会ってからは意気投合し、非常に親密な関係を築いた。大隈が東京専門学校を設立するにあたっては、福澤がアドバイスしている。

新島と大隈が初めて会ったのは1882（明治15）年、大隈が東京専門学校の設立に向けて準備を進めていた頃だ。このとき、新島は同志社大学設立の計画を、大隈は学問独立の必要性について語り、民間教育への貢献を誓う。大隈は、教育に情熱を注ぐ新島を「日本武士の精神とキリスト教の信仰を併せ持つ精神上の勇者」と称えた。

新島が同志社大学設立運動を起こすと、大隈はこれに賛同し、渋沢栄一や岩崎弥之助といった財界の要人たちを集め、同志社への大規模な寄付を呼びかけた。渋沢は個人寄付金では最高額となる6000円（現代の価値にして約1億5000万円）を拠出し、大隈自身も1000円（同・約2500万円）を寄付した。

新島の死後（享年46）も、大隈は同志社の「社友」として深く関わり続け、京都を訪れた際には必ず同志社で演説を行うなど、その関係は「親類のような近親の情がわく」と表現するほど長く続いた。

早稲田大学の草創期（東京専門学校時代）には、同志社英学校の卒業生たちが教壇に立ち、その発展に貢献したという史実がある（「早稲田文化」2008年2月22日）。東京専門学校は、東京帝国大学出身の高田早苗、天野為之、坪内逍遙という「三尊」によって基礎が築かれた。

大隈は学問の独立を唱え、自主独立の精神を持つ近代的国民の養成のため、権力や時勢に左右されない、科学的な教育・研究を目指した。しかし、明治政府から危険視され、官吏は教壇に立つことを禁じられ、帝国大学総長の監督下に置かれるなどの圧迫を受ける。

その頃、家永豊吉、大西祝、岸本能武太、浮田和民、安部磯雄ら、アメリカ留学経験のある優秀な新島の弟子たちが早稲田の教壇に立ち、新しい学風の樹立に貢献したのだった。

家永はアメリカ政治学を早稲田に導入し高田早苗に影響を与え、大西は坪内逍遙とともに早稲田文科（文学部）の基礎を築き、岸本は宗教社会学を伝え、浮田は「大隈の懐刀」と呼ばれ学内外で活躍、雑誌『太陽』の編集主幹となり大正デモクラシーのオピニオンリーダーになった。

安部は講義をする傍ら野球部の初代部長を務め、野球というアメリカ文化を日本に定着させた。1905（明治38）年には早稲田の学生たちを率いてアメリカまで遠征し、「早慶戦」の実現にも奮闘した。一方、人道主義や民主主義を基軸とするキリスト教社会主義の政治家としても活躍し、社会民主党を結党した。

早稲田と同志社の絆は1997年に「国内留学」制度として結実し、両大学の学生はそれぞれのキャンパスで半年から1年の学修を体験する。単位互換が可能なこの制度は、理念の共有と精神的交流の礎となっている。

大隈と渋沢が尽力した「国民の成長」

大隈は新島と同等、いやそれ以上に強かった渋沢栄一との関係も、近代日本における教育機関の「らしさ」を考えるうえで興味深い事例だ。

大隈が政府を去り、金融機関からの圧力で財政的に苦しんだ際に、大隈を支えたのが渋沢だった。渋沢は大隈が創設した早稲田大学に対しても複数回にわたって多額の寄付を行い、後には基金管理委員会の委員長も務めて「校賓」に推された。1917（大正6）年からは早稲田大学の維持員（現在の評議員）に就任した。

さらに大隈没後も、現在の早稲田大学の象徴である大隈講堂の設立に際して、故総長大隈侯爵記念事業後援会の会長として支援する。さらに、大隈講堂と並ぶ早稲田の名所である演劇博物館の建設に際しても、坪内博士記念演劇博物館設立発起人代表として尽力した。一方、大隈は渋沢が関わった事業に対して多くの人材を送った。

大隈と渋沢が手を組み貢献した教育機関は、同志社大学や早稲田大学にとどまらない。日本女子大学の創立に際しても、大隈は創立委員長として資金集めに尽力し、渋沢も創立委員兼会計監督として大隈を補佐した。

1913（大正2）年からは、大隈を総裁、渋沢を副総裁として帝国実業講習会が組織され、社会人向けに働きながら学べる通信教育雑誌『実業講習録』を発刊し、職業教育の普及が図られた。こうした活動の背後には、国民の成長こそが国家の発展につながるという2人の強い信念があった。

（後編に続く）

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）