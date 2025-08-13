

伊東市の田久保市長の「学歴詐称問題」をめぐって、X（旧Twitter）に「Fラン私大の学歴詐称なんかどーでもいいだろ」と投稿したホリエモンこと堀江貴文氏（写真：時事）

静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。

近年、偏差値ばかりが近視眼的に注目され、教育・研究内容はもちろん、建学の精神を核とする大学独自の「らしさ」はほとんど顧みられることがない。すべてとは言えないが、受験生や保護者、高校の進路指導教員だけでなく、大学の在学生や卒業生、教職員までもが無関心なようである。創立100年以上の伝統校であっても、創立者が定めた建学の精神や大学の歴史を知らない人は少なくない。

そこで改めて注目したいのが、各大学の「らしさ」だ。「大学全入時代」が現実のものとなり、有名大学に受験生がますます集中する一方で、多くの大学が学生確保に苦しみ、淘汰されていくという二極化が進む中で、「らしさ」は大学の存続をかけた経営戦略の根幹であり、受験生にとっては大学選び、学生の人間形成、卒業後の人生のあり方にも深く関わる重要な要素になるだろう。

例えば、早稲田、慶應、同志社といった伝統私学は、創立者の建学精神に裏付けられた「らしさ」が浮き彫りになっている。一方、東洋大学は都心回帰で志願者数を伸ばすも、「らしさ」はもう一つ鮮明でない。本稿では、こうした事例を通して、大学が有する「見えざる資産」である「らしさ」とその効用について、前中後編の3回に分けて考える。

ホリエモン「え？Fランじゃないの？？」

5月の伊東市長選で初当選した田久保眞紀氏は、市の広報誌などに「東洋大学卒業」と記載していたが、実際には除籍であったことが判明した。7月7日には市議会が辞職勧告決議を可決。田久保市長は「卒業したと思っていた」と釈明し、辞職したうえで出直し市長選への再出馬を表明した。

ところが、7月31日の記者会見で一転して辞意を撤回し、続投を宣言。市には4000件を超える苦情が寄せられた。

田久保氏は7月2日の記者会見で「大学時代、とくに後半は、かなり自由奔放な生活をしていた」と話した。「当時は今と違って携帯電話もなく、大学側と連絡がつかない状態が続いていた」という。

田久保氏自身がバイクで各地を転々とし、住所不定のような生活を送っていたこともあり、大学2年生頃からキャンパスで姿が見られなくなったようだ。講義への出席もなく、試験を受けていなかった可能性が高く、「除籍」は当然の結果である。

8月8日には百条委員会への「卒業証書」提出を再度拒否。翌9日には「行政の透明化に努める」と表明したが、疑惑の根幹にある卒業証書の真偽は依然として明らかにされていない。

この問題が報じられると、インターネット上ではさまざまな意見が飛び交った。 その中でも炎上するきっかけとなったのが、実業家・堀江貴文氏が7月8日にX（旧Twitter）へ投稿した一言だった。

「Fラン私大の学歴詐称なんかどーでもいいだろ」

この投稿に対して「東洋（大学）までFランにしないで」という反論が寄せられると、堀江氏はその声を引用しつつ、「え？Fランじゃないの？？」と困惑しながら反応した。

「Fラン大学」は一般的に偏差値35未満の大学を指す言葉だ。Xユーザーがこの点を指摘すると、堀江氏は「さらにどうでもいいFランの定義。てか偏差値35ってやっと読み書きできるレベルやろ」と投稿した。

ちなみに、東洋大学の2025年度入試における偏差値は、予備校の東進によると50〜65、河合塾では40.0〜57.5といった水準であり、いわゆるFランには該当しない。

東洋大学は「日東駒専」と呼ばれる私立大学群に属する総合大学。箱根駅伝での活躍もあり、その名は広く知られている。

中退とはいえ、自他ともに日本の最高学府と認める東京大学を受験し合格した堀江氏にとって、東洋大学は眼中になかったようだ。同様に、東大法学部を卒業した静岡県出身の30代の人は「関関同立って、すべて京都にあるのかと思っていました」と話していた。

「偏差値カースト」がはびこる事情

偏差値のみで人を序列化する傾向に、言いたい放題文化のSNSが拍車をかけている。もっとも、昭和の時代から、高学歴の人、そうでない人の特徴を単純に一般化する発言は聞かれた。

「高学歴だから仕事ができるとは限らない」という意見は正論であり、実際にそのような現象は多くの企業や組織で見られる。一方で、「高学歴の人は仕事ができる」という見方も否定できない。

ただし近年は、高学歴か否かにかかわらず、日本では謙虚な君子が減ったようだ。 逆に、「偏差値カースト」「格差社会」が定着し、自己肯定感、自己主張、承認欲求が非常に強い自信過剰なエリートが増えた感がある。

「仕事ができるからといって出世できるとは限らない」という指摘もあるが、大企業のトップ（CEO＝最高経営責任者）には仕事ができる高学歴者が多いという事実も否定できない。 この背景には、日本の大企業、とくにJTC（Japanese Traditional Company＝伝統的な日本企業）ならではの事情がある。

社内には高学歴者が多数存在するため、高学歴者が納得できる条件を満たしていない人をトップに据えるのは難しい。つまり、「なぜあんな大学を出た人が社長なのか」といった、高学歴者や学歴信仰者たちの違和感や嫉妬を気にしているのだ。

そのため、最高学府やそれに準ずる大学でなくても、誰もがそれなりに納得する学歴を略歴に書ける人のほうが、余計な説明を省ける。さらに、トップは社内だけでなく「企業の顔」としての役割も求められるため、有名大学卒のほうが印象がよく、信頼感を高める心理的効果も期待できる。突き詰めれば、これらはすべて「手抜き人事」ともいえる。

近年では、従業員のスキルや経験などの情報を把握し、採用・配置・育成といった人事戦略に活用する「タレントマネジメント」が注目されている。しかし、ここで得られたデータだけでトップ人事が決まっているわけではない。

ある企業は、委員（最低3人）の過半数が社外取締役で構成される指名委員会のもと、「慎重な判断に基づき選定した」と公言しているものの、実際には複雑な主観的要因が絡んだ「手抜き人事」が常態化している。

「学歴厨」が定着するメカニズム

「手抜き採用」においては、偏差値だけでなく、その企業・業界で活躍している大学のOB・OGが多いことも大きな要素となっている。結果として、偏差値が高く、かつ伝統のある大学の学生が有利になりがちだ。そのため、大学受験生や大学生の関心は偏差値と就職実績に集中するようになる。

この結果、「学歴厨」と呼ばれる偏差値偏重の学歴至上主義者が生まれる。受験生だけでなく、社会人になって何十年経っても、同様の意識を持ち続けている人は少なくない。

その中で「勝ち組」とされる人々は、しばしば「下界」が見えなくなってしまう。優秀な人たちとばかり付き合うことで、すべての価値観がそのレベルで形成されてしまうからだ。このような人には、見下された側の人々が置かれている状況や抱いている感情を敏感に感じ取る「共感性」が求められる。

どの時代も、エリート層とそれに続く準エリート層は、つねに一定数見られた。その数は、近年でもあまり変わっていないように思われる。しかし、国力はエリート層だけで決まるわけではない。社会の大部分を占める中間層が、いかに持てる力を発揮し、誇りを持って働いているかが国勢を左右する。

人材の評価を学歴だけで判断することには、根本的に限界がある。学歴は、過去のある時点における選抜結果にすぎず、現在の能力やその後の成長を保証するものではない。

例えば、家庭の経済状況や地域の教育環境、親の価値観など、本人の努力では変えられない要因が進学先に影響する。逆に、こうした不利な条件を乗り越えて大学に進学した人には、困難を克服する力や粘り強さや柔軟な思考力が備わっている場合がある。

一流大学に合格した人は「集中力がある」といわれる。筆者もそういった人たちにたくさん会ってきた。他方、同じような力を別の道で磨いてきた人もいる。受験で高得点を取ることだけが能力の証しとは限らない。

「地頭のよさ」を過度に重視するのも問題だ

「地頭がいい」という言葉もよく耳にする。「面接のとき、履歴書の大学よりも、どこの高校を出たかを見る」という意見は、地頭重視を暗に示している。

だが、「地頭がいい」という表現自体が、何を意味するのかは曖昧だ。実際、「地頭」は知識量ではなく、思考の柔軟さや論理的な整理力、未知の課題への対応力などを指すことが多い。

こうした力は、心理学では「認知的柔軟性」や「実行機能」と呼ばれ、IQ（知能指数）や偏差値とは別の軸で評価される。例えば、脳科学の分野では、前頭前野の働きがこの能力に深く関係しているとされ、創造性や問題解決力にもつながる。

さらに、「地頭がいい」も類型が1つではないことから、どのような状況、職場で使うのかで評価は変わってくる。世間が違えば、評価もまったく違う。

受験で失敗したとしても、自分の強みを見つけ、それを生かして成果を出す人は少なくない。むしろ、そうした人材こそが、変化の激しい社会で力を発揮する。

そこで、大学も筆記試験中心の一般選抜だけでなく、AO入試や推薦入試など多様な選抜方法を導入してきた。これは、思考力や創造性、コミュニケーション力など、学力以外の資質を評価するための試みだ。

しかし、この合格者の中には期待どおりの成果を発揮する学生がいる一方で、中退者も目立つ。その主な原因は学力不足にあるとされている。入学したはいいものの、講義についていけないのだ。

こうした多様化した入試の失敗に、大学側も危機感を抱き、推薦入試においても国語・数学・英語などの学力試験を課す「年内学力入試」制度を導入する動きが広がっている。これは、表面的な人物評価だけではなく、一定の学力を前提とした選抜を行う姿勢の表れだ。

（中編に続く）

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）