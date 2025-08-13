やす子、髪が伸びて目隠れヘアに激変「本当にやす子さん？」「キャラ変するんですか？」
タレントのやす子が、12日までにエックスを更新。髪が伸びた近影を公開すると「ショート可愛い」「本当にやす子さん？」などの反響が集まった。
【写真】前髪が伸びて“メカクレ”になったやす子
やす子は「やす子、今こんなに髪伸びてます」とつづり、近影を公開。前髪が両目を隠すほど長く伸びており、普段はおでこを出していることが多い彼女のレアな姿が収められている。
コメント欄にはファンから「本当にやす子さん？」「キャラ変するんですか？」「ショート可愛い」「伸び伸びなやす子可愛い」「色んな髪型に挑戦が出来ますね」などの声が寄せられていた。
■やす子（やすこ）
1998年9月2日生まれ、山口県宇部市出身。『24時間テレビ47』ではチャリティーマラソンランナーを務めた。趣味は、ギター、読書、ガムテープで迷彩柄を作成、お絵描き。お笑いタレントと並行しながら予備自衛官としても活動している。
引用：「やす子」エックス（@yasuko_sma）
