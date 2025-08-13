『初恋DOGs』“愛子”清原果耶＆“快”成田凌、キスシーンに称賛続々「まさかの愛子から」「さいっこう!!」
清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が12日に放送され、愛子（清原）と快（成田）のキスシーンが描かれると、ネット上には称賛の声が集まった。
【写真】快（成田凌）を見つめる愛子（清原果耶）
愛子への友情か愛情なのか分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ（ナ・イヌ）。それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持っていると告げるも、戸惑いを隠せずにいた。
そんな中、快の家に功介（萩原利久）がやって来る。なかなか進展しない優香（深田恭子）との恋の相談をしつつ、快とソハと愛子、3人の関係について問い詰める功介。しかし快は「今のままでいい」と煮え切らない態度を見せる。
一方、愛子のもとには離婚の相談のためにやって来た母・千佳子（坂井真紀）の姿が。しばらくの間、愛子のマンションに居候することになった千佳子は、快とソハを強引に誘い出し愛子と4人で夕食を囲むことになる。
そんな第7話のラストでは、愛子が快から海の見えるベンチに呼び出される。スマホを買ったという快の話を笑顔で聞く愛子。ふとした瞬間、快は顔を近づけると、愛子の髪についた小さな葉っぱをとってあげる。
間近で見つめ合ってしまい、思わず小声で「あっすみません」とつぶやく快。愛子は、顔を離そうとする彼の腕を掴むと、そのままゆっくり唇を重ねるのだった。
海をバックにキスをする愛子と快の姿が映し出されると、ネット上には「まさかの愛子から快にキスぅぅぅ」「愛子からいくの、さいっこう!!」「女の子からするキスだいすき。たまらん」「よっし!!愛子ナイッスーー!!」などの反響が続出。さらに「まじイケメン 愛子が」「やっぱり快先生がヒロインなんだな」といった投稿も集まっていた。
