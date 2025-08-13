第107回全国高校野球選手権

12日に行われた第107回全国高校野球選手権（甲子園）で、岡山学芸館（岡山）は松商学園（長野）を3-0で下し、初戦を突破した。ネット上では一塁側の応援スタンドから流れた意外な一曲が話題に。「まじ？」「まさか、甲子園で聴けるとは」といった驚きの声が相次いでいた。

岡山学芸館側のアルプス席から突如グランド上に響いたのは、J リーグのファジアーノ岡山の応援歌として知られる「桃太郎チャント」。童謡「桃太郎」のメロディーに乗せて「岡山です！ 岡山です！」と連呼する、どこかユニークで耳に残るご当地チャントだ。

まさかの甲子園デビューとなった桃太郎チャントに、ネット上のサッ カーファンが敏感に反応。X上には「J リーグで聞いたことあるぞ笑」「甲子園で桃太郎チャントまじ？」「甲子園で桃太郎チャントは笑う」「とうとう桃太郎チャントも甲子園進出か」「まさか、甲子園で聴けるとは」「岡山ならではの選曲！」との声が並び、反響を広げていた。

岡山学芸館はエース青中陽希投手（3年）が9回を投げ、6安打無失点と好投。打線の援護もあり、山梨学院（山梨）との3回戦（16日）へ駒を進めた。



（THE ANSWER編集部）