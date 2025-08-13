この記事をまとめると ■若い世代は管理職に就きたがらない傾向にある ■面倒ごとが増えても収入アップにつながらないことが背景にある ■店長になるといままでの経験とは無縁の仕事を任されることが多く居場所に困る人も多い

最近の若手は出世欲がない

新車販売の世界に限らず、最近の若い世代は管理職（とくに中間管理職）になりたがらないと聞く。責任が重くなり、業務過多になるわりには給料がそれほどあがらない……つまりコスパが悪いのが、その理由のようだ。

中間管理職といえば、古くから上司と部下の間に挟まれながら日々働くことが不変となっている。それでも、大昔は出世するにつれてそれなりに給料が上がっていったが、いまや初任給ばかりが上昇する時代でもあり、中管理職どころか、その上の上級管理職すら望まない若者も多いようだ。ほどよく働き、その範囲で私生活をエンジョイする、それがいま流の生き方のようである。

そんななか、新車販売の世界では若い世代どころか、ベテラン世代でも管理職、つまり店長や営業所長（以下店長）という役職には就きたくないという話も聞く。

ディーラー個々で異なる部分もあるのだが、店長になると新車販売業務の一線を退き、店舗管理業務に専任となるのが一般的。つまり、新車を販売しないので、歩合給がつかないのである。その代わり管理職手当などがつくのだが、いまどきは十分納得できるようなものではなく、それなら現場に残って新車を販売し、セールスマージンを稼いだほうがいいということで店長職には興味を抱かないセールスマンも多いようだ。

新車販売についてのセールスマージンも、大昔に比べれば段違いに少なくなっているのだが、それでも「つかないよりは十分マシ」ということになるようだ。最近では販売現場でも働き手不足が深刻となっており、ベテランセールスマンを店長職に引き上げることもままならず、販売現場を知らないなか整備部門や、販売現場から離れて久しい管理業務などから店長に抜擢されることも目立つとのこと。

よくわからないなか店舗運営を任されるわけなので、現場のセールスマンとのコミュニケーションがうまくとれず、店舗全体の販売実績を下げてしまうということもあるようだ。

店長の役割は売ることではなくチームリーダー

ベテランセールスマンのほうが現場に精通しているのに、及び腰な対応になることも多いなか、新人セールスマンは遠慮なく自己主張をしてくる。それをちょっときつく指導しようものなら、パワハラや状況によってはセクハラなどでも訴えられかねない昨今。そのような新人セールスマンの教育係を積極的に引き受けようというセールスマンも少なく、店長がその役目を引き受けることも目立つようである。

販売現場で長きにわたり新車を売ってきて店長になると、馴染み客からそのあとも「新車がほしい」との問い合わせを受けることが多い。そのときは自分が管理する店舗のセールスマン個々におすそわけして、正式受注業務などを依頼することになる。

ただ、販売職以外から店長として赴任すると、あまりそういった案件はなく、現場との不協和音とまではいかないが、なんとなく気まずい空気も流れやすいようだ。

過去には目立っていたプレイングマネージャー、つまり自らもノルマを課され新車を販売しながら、店舗管理業務も行う店長は、いまでは少数のようだが存在するようだ。

かつては店舗以外に、訪問販売で腕を磨いた販売の強者が集まり、それぞれが一匹狼として新車を売りまくっていた大昔の新車販売現場は、とにかく売れればなんでもよかったので、ある意味野放し（表現はあまりよくないが）に近い状態で新車の販売促進活動を個々で行っていた。

しかしいまは、新車販売は担当者の一匹狼的仕事というのは基本でありながらも、訪問販売などはせずに、店頭販売にシフトし、店舗全体で業務に取り組むといった色合いも濃くなってきている。そのチーム運営を、店長が管理業務を筆頭に専任するようになってきているのが、いまの新車販売現場だ。

「現役セールスマン時代には売りまくっていたんだろうなあ」と思われる店長と、ときおり店頭で話をすることがあるが、どこか居場所のないような印象を筆者は感じ取ってしまうことがある。