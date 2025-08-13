テレビ東京の狩野恵里アナウンサーが結婚記念日を報告し、祝福の声が届けられた。

２０１６年８月１１日にレーシングドライバーの山本尚貴と結婚し、１８年２月に双子の女児を出産している狩野アナ。インスタグラムで「８月１１日 山の日。山本になるので山の日入籍から９年が経ちました」と報告。

「朝『いつもありがとう、今日から１０周年だね〜』との言葉が、夫は一日中ずっと気にかかっていたようで。夜、用意してくれていたケーキには、１０周年、のプレートと ９のロウソク。『今日ずっと考えていたんだけど、多分...９周年だよね？！』と、そこから１０周年 １０年目 丸９年 論争で大いに盛り上がり。『ねねね ぱぱまま、ケンカしてルの？？けっこんキネンビの日にケンカ？？仲良くね！！』と７歳双子の仲裁が入り『いやいや大丈夫！ケンカじゃないよ！』と声を揃えた山の日」と結婚記念日に起きた論争について明かした。「結果、また９歳の時にこのロウソク使えるね〜わははと 濁した妻です。そうか、今年は９周年。そして１０年目突入。何はともあれ、いつもいつも感謝しています。たまには、折れることにします。大竹さんの言ってたとおり『ほんと彼じゃないと無理だわ！』を実感する毎日です」とつづり、ケーキの写真や子供たちが作ったというマッシュポテトの写真などを添え投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ご結婚記念日、おめでとうございます」「素敵なご主人ご家族」「とても素敵なチ−ム山本 記念日おめでとうございます」「これからも末永くお幸せに！！」などのコメントが寄せられている。