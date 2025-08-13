すでにお盆休みに入っている人も今日からお盆休みがスタートする人も、おしゃれを満喫しましょう♪ 8月13日(水)のおすすめコーデをご紹介します。

スタイルアップ上手な短丈のトレンチベストで品格を上乗せ

出典: 美人百花.com

短丈のベスト×鮮やかなブルーのスカートで今っぽさと品格を携えたコーデに。端正なトレンチ風デザインのトップスなら涼しげな雰囲気も手に入ります。

ベスト￥37,400/ブルーレーベル･クレストブリッジ(SANYO SHOKAIカスタマーサポート) スカート￥25,960/FRAY I.D ピアス￥1,980/スリーフォータイム(ジオン商事) バングル[2個セット販売]￥5,280/ストラ バッグ￥5,278/grove(ワールド プレスインフォメーション) スカーフ￥8,910/アンタイトル

掲載：美人百花2025年6月号「知的に見せたい日のトレンチ通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/宮田聡子 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部