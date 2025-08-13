マクドナルドのおもちゃつきのメニュー「ハッピーセット」。ここについてくる「ポケモンカード」をめぐって、転売目的とみられる人たちが大量に購入し、ハンバーガーなどの食品が捨てられていた問題です。

15日からコラボの「第2弾」が始まるのを前に、マクドナルドは「新たな対策」を発表しました。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「先週始まった第1弾は『ポケモンのおもちゃ4種類』に加えて、9日から3日間限定で『ポケモンカード』が配布されるということで、一部の人たちが大量購入して、フリマサイトではカードが100枚およそ15万円で出品されているものもありました。さらに、SNS上では、食べずに捨てられたとみられる食品の画像が多数、投稿されたんです」

藤井貴彦キャスター

「長濱さんも、このニュースを見ていたと思いますが、どう感じますか？」

長濱ねるさん（俳優・タレント・『news zero』火曜パートナー）

「やはり、欲しいと思っていた子どもの中に買えなかった人たちがいるというのは、ちょっと悲しい気持ちになりますね」

藤井キャスター

「カード欲しさに食べられない量を買うのは、やめてもらいたいと思いますが、今回、対策は取られていなかったのでしょうか？」

小栗委員

「ハッピーセットをめぐっては、今年5月にも人気キャラクター『ちいかわ』などとのコラボがあって、フリマサイトで高額転売される事態が起きていました。こうしたことから、今回は1人『5セットまで』の購入とし、転売目的や食べきれない量の注文をしないよう『お願い』をしていました。それでも、9日からのカード配布に大量の客が殺到し、何度も並んで購入制限を守らない人たちもいて、多くの店舗で『早期終了』となりました。日本マクドナルドは『お子さまと、ご家族に楽しい食体験を提供する』という理念に反していた。『当社の対応が不十分だった』と認めています」

小栗委員

「また、現役の店員からも『ハッピーセットの人気コラボがある時は、バイトに入りたがらない人が多い』『ハッピーセット以外の商品が欲しいお客さんたちも、かわいそう』という声が聞かれました」

藤井キャスター

「こういう状況になってますが、どうすれば良かったのでしょうか？」

小栗委員

「その点を、専門家に話を聞きました」

小栗委員

「企業のリスクマネジメントに詳しい、桜美林大学の西山守准教授は『並び直して買えたように、あるようでないルールだった』『ハッピーセット』なのに一番買いたい子どもが買えない。店員からも不満や批判が出て、あまりにも幸せになる人がいない。ひと昔前ならば『売れれば売れるだけ、いいじゃん！』とアクセル全開でも問題なかったが、いまはアクセルだけだとSNSの炎上や、環境問題が企業イメージを損なう可能性があり、リスクを加速させないためにブレーキをかける必要がある。こうなると、1人あたりの購入可能数を減らす、子連れなどに販売を限定するといった対策が必要なのではとみています」

小栗委員

「こうした問題を受けて、マクドナルドは11日、新たな対策を発表しました。『購入数の、より厳格な制限』として、大量購入を試みる、何度もカウンターに並ぶ、威圧的な態度を取るなどの客に対しては『購入をお断りします』などとしています」

藤井キャスター

「15日からの第2弾では、高額転売されている『ポケモンカード』の配布は、ないということです。ご注意ください」

（8月12日放送『news zero』より）