昭和初期に生まれ、太平洋戦争が訪れようとする中、朝鮮半島で少年期を過ごした作家の五木寛之氏。その日々の一端を振り返る。

〽僕は軍人大好きよ

今に大きくなったなら

勲章つけて 剣下げて

お馬に乗って ハイドウドウ

（（『僕は軍人大好きよ』詞：水谷まさる 曲：小山作之助）



国民があれほど歌を歌った時代もないだろう。小学校へは腕を組み、合唱しながら通っていた。赤ん坊の子守唄まで軍歌だった。

戦争が始まった昭和12（1937）年、私は5歳だった。学校教師だった父は新天地を植民地に求めた。母は郷里である福岡県で出産し、赤ん坊だった私を抱えて父の待つ朝鮮半島へ渡った。父は出世の階段を身を削るようにして一段ずつ上り、私たちは地方都市や寒村を経て、大都会のソウルに移り住んだ。

満州事変が起きたのは昭和6（1931）年。私は満州国が建国された昭和7（1932）年の生まれだから、戦争の時代に生まれたといっていい。しかし外地では、戦争が始まってもしばらく「平和」が続いていた。





幼い頃の最初の鮮やかな記憶は、ソウルの街中が沸き返った提灯行列の風景だ。花火が上がり、歓声が渦巻く。「バンザイ！ バンザイ！」。花電車が走り、旗が上がり、行列は夜通し絶えなかった。それが「漢口陥落」を祝うものだと知ったのは、大人になってからだ。

6歳になるとミサカ小学校に入学した。写真を見ると、ずいぶんモダンな格好をしているのに驚く。ダブルブレストのジャケットにおかっぱ頭という、すこぶるお坊ちゃん風。当時はそれを「ケイオウ服」と呼んでいた。父はスーツにネクタイを締め、ソフト帽を被って登校した。同じく学校教師だった母も、朝になるとスーツを着て、中ヒールの靴を履き、鞄を提げて、タッ、タッ、と靴音を響かせて出掛けて行った。ソウルには三越をはじめ大きな百貨店がいくつも進出し、ステーションホテルという西洋風のホテルのトイレは水洗だった。

マイナーコードの戦意高揚歌

間もなく、父の背広は国民服に切り替わった。戦闘帽を被り、編上靴を履いて登校するようになった。食糧が配給になると、隣組の組長が権力を振るった。かつて、モボ、モガと呼ばれた人たちは、兵士の武運長久を祈る千人針を持って街頭に立つようになる。



〽国を出てから

幾月ぞ

ともに死ぬ気で

この馬と

（『愛馬進軍歌』詞：久保井信夫 曲：新城正一）

日本競馬会が呼びかけ、陸軍のバックアップで『愛馬行進曲（愛馬進軍歌）』の歌詞を全国から募集したことがあった。軍官民一体の一大キャンペーンだ。宝塚歌劇でも上演されていた。当時、このキャンペーンを担当したのが、後に硫黄島の戦いで名を上げた栗林忠道中将だった。『愛馬行進曲』は日本人の心にぴったりとはまるメロディで、誰もが愛唱した。『暁に祈る』も歌っていて心から感動したし、「見よ落下傘 空を征く」という高木東六さんの『空の神兵』も、本当にいい歌だった。

軍歌といっても、つまりは戦争歌謡曲なのだ。「万朶（ばんだ）の桜か襟の色」のような明治大正時代の行軍歌とは異なる、新しい国民歌謡の登場だった。古関裕而、高村光太郎、西条八十や北原白秋をはじめ、才能に溢れる超一流の作曲家、作詞家が腕を揮い、名歌秀曲を生み出した。「民心を鼓舞して国難を切り抜ける」。商売目的だけではない、そんな必死の思いが滲んでいたからこそ、軍歌には名歌が揃ったのだろう。マスコミはそれらの歌を広めて、国民を戦争へとリードしていった。

いいニュースでも悪いニュースでも、出征兵士を見送る時も、遺骨を受け取る時も、あらゆる時に歌が歌われた。「若い血潮の 予科練の 七つボタンは 桜に錨」という『予科練の歌（若鷲の歌）』には最初、メジャー（長調）とマイナー（短調）、二通りのメロディが付けられたと聞く。海軍の予科練の生徒たちの前で演奏してみせると、圧倒的にマイナーコードの方が人気だったらしい。マイナーコードの軍歌というのは世界中にたくさんあって、戦争へ向かう自己犠牲を美化する動きがあった。悲壮な戦争歌謡は、日本人の心を震わせた。歌が果たした戦意高揚、国民意識の統一効果は、計り知れないほど大きかったと思う。（談、構成・編集部）

