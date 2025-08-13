お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。メイプル超合金のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚について言及した。

カズレーザーは10日放送のTBS系「サンデージャポン」で爆笑問題の2人と共演。その後、X（旧ツイッター）などで二階堂との結婚を発表した。

太田が「あんとき、サンジャポ出て何も言わないの、あいつさ。澄ました顔してさ。あいつ二階堂のこと、何か思ってたのかなと思ってたんだよ。本番中に」と切り出すと、田中が「うそをつけ、じゃあ言えよ。そんなわけないだろ」とツッコミを入れた。

そして太田が「でもどこで知り合ったんだろうね？ 接点がないじゃない」と語ると、田中は「報道されてるの見てない？ 何年か前の特番で、二階堂ふみさんが『実はカズレーザーさんが大好きで、ファンで』っていう話をして。それで会ってみたいな。それは相当前」と説明。太田は思わず「すごいね。山里以来の快挙だよな」と語った。

お笑い芸人と女優の結婚の前例では、南海キャンディーズの山里亮太と女優蒼井優が19年6月に結婚を発表した。