怪奇ユニット「都市ボーイズ」として活動し、呪物コレクターとしても知られる、はやせやすひろさん。そんな彼のもとに、ある手鏡がやってきた――いわく、＜覗くと死ぬ鏡＞。引き取ったが最後、本当にあった恐怖体験。

8/22発売『ヤバい実家』（はやせやすひろ／クダマツヒロシ）より、第1話を3回に分けてお届けします。

※個人情報保護のため、相談者の氏名は仮名とし、一部脚色してストーリーを設定しています。

〈はやせ やすひろ 様

はじめまして。いつもYouTube楽しく拝見しております。

××県××市に住む村川と申します。

〈呪物コレクター〉として活動されているはやせ様に、折り入ってご相談があり連絡致しました。

私の実家にある〈呪いの銅鏡〉についてです。

この銅鏡が原因で、私が知る限り少なくとも二人の親族が亡くなっています。

いずれも鏡面を覗いてから一週間以内に死んでいます。

一人目は曾祖父、二人目は祖父です。祖父は十二年前に蔵で鏡を見つけ、その六日後に死にました。

単刀直入に申し上げます。

はやせ様にこの〈呪いの銅鏡〉を買い取って頂きたいのです。

長くなりますので、もし話を聞いて頂けるのであれば改めて詳しい経緯をお話しします。ご興味がございましたら、ご連絡お願い致します。

村川〉

2021年11月30日。

僕のもとにこんなメールが届いた。

普通の人であれば〈呪いの銅鏡〉という怪しげなワードや、怪談じみた話に眉をひそめるなりして、質の悪いイタズラだと相手にもしない内容だろう。

しかし、僕のもとには毎月こういった依頼や相談事が多く寄せられる。メールにもある通り、それは僕が〈呪物コレクター〉として活動をしていることが理由だ。

呪物―。古くから世界中に存在し、超自然的な力により所有者や周囲の人間に奇跡や災いをもたらすとされている物を指す。

「呪物」という言葉だけをみると、負の念が込められ、恐ろしい何かを引き寄せる原因になり得る代物だけを指すと考える方も多いだろう。しかし、それら全てが不幸や災いをもたらすものだとは限らない。願いや祈りが込められ、人々に奇跡や幸運をもたらすとされる呪物も多く存在している。呪いとは同時に祈りでもある。

世の中にはそんな呪物たちを好んで蒐集する奇特な人間も確かに存在し、かくいう僕もそのうちの一人だ。とはいえ、ほとんどの方は「良い呪物もあるとはいっても、人知の及ばぬものなのだから恐ろしいことには変わりない。所有するなどもっての外だ」と考えるだろう。誰だって身の安全は保証したい。ではなぜ僕はそのようなものを集めているのか？





僕と呪物の初めての出会いは、2017年に訪れたミャンマーでのことだった。

宿泊していたホテルの、民芸品を取り扱っていた土産物屋で見せられたのが、チーターの牙と人間の顔を象った面があしらわれた「チン」という部族のネックレスだった。ネックレスといえど、かなり大型の物で見た目も相当厳めしい。

ミャンマーでは「呪術信仰」が深く根付いており、国内各地に〈呪術師〉と呼ばれる呪いを専門とする職業も未だ存在している。そういった呪術を生業とする人間によって呪物は生み出されており、このネックレスもその一つなのだという。店主としては軽い気持ちで見せてくれたのだろうが、僕は一目見た瞬間からそのネックレスに魅せられてしまった。今思えば強烈に引き寄せられた、という方が正しいのかもしれない。

どうしてもこのネックレスが欲しい―。

その思いに囚われた僕は、売ってくれないか？ と伝えたが、店主は「これは売り物じゃない」と首を振った。そこから僕は懇願し、あらゆる手段を使って店主と交渉を続けた。最終的には店主が半ば憐れむような呆れた様子で折れてくれて、ネックレスは晴れて僕のものになった。これが僕と「呪物」との最初の邂逅である。以来、僕は呪物をどんどん集めるようになり、今や置き場に困るほど大量の呪物に囲まれた生活を送っている。

その甲斐もあって、自身が組んでいる怪奇ユニット「都市ボーイズ」の活動のみならず「呪物コレクター はやせやすひろ」として、YouTubeやメディアに出演する機会も多くなった。そしてそれらの番組を見てくれた人たちが連絡をくれ、オカルトに関連した悩みや自身の体験談などを打ち明けてくれる。その中には今回のような「いわくつきの品を引き取って欲しい」という要望も少なくない。

捨てるのは恐ろしいから誰かに譲渡したい、はやせならば引き取ってくれるのではないだろうか？ そんな切実な思いがそこにはある。しかし、僕のほうもその全てを手当たり次第に引き取るわけではない。相談を受けると僕はまず入念な取材をすることを心がけている。一口に「いわくつき」といっても、その品々にどんな経緯があってそう呼ばれるように至ったのかは千差万別だ。そのストーリーを知り、所有者の思いを掬い上げたうえで、迎え入れるべきかどうかを判断する。

もちろん取材時に所有者から語られる「恐ろしい出来事」や「不幸な出来事」の全てが呪物に原因があるとは考えていない。こじつけのようなエピソードも少なからず存在する。そんなときは所有者に「思い込みである可能性」をはっきりと伝え、場合によっては引き取りを断ることもある。

しかし、客観的にみて「怪異」と呼ばれるものが確かにそこに発生していて、なおかつ体験談とともに僕にそれを打ち明け、いわくつきの品を受け渡すことで、現所有者が抱えた不安や恐怖心が少しでも和らぐのであれば、喜んで迎え入れている。

こう書いてしまうと、まるで僕が依頼者の悩みをサクッと解決しているように思えるかもしれないが、僕自身は霊感と呼ばれるような特別な力を持っているわけではない。だからあくまで取材という名目で、耳を傾けることしかできない。そうして解決策を一緒に考え、必要に応じて知り合いの神社や寺を紹介することはあれど、僕自身が根本的な解決をするわけではないのだ。それでもいいですか？ と確認した上で、なおも話を聞いて欲しいという方とは真摯に向き合うように努めている。

冒頭のメールをくれた村川さんも他の依頼者と同じように、身の回りで起こった不幸な出来事は〈呪いの銅鏡〉によってもたらされたと考え、大きな不安を抱えているように見えた。それを今、僕に打ち明けようとしてくれているのだ。

僕はすぐに「是非、詳しく話を聞かせて欲しい」という旨を返信した。

村川さんの実家は○○県××市にある。

その歴史は古く、江戸時代まで遡る。その地で商いに成功した村川家は、一帯に野球場ほどの広大な土地を手に入れ財を築いたという。そんな村川さんの一族には、歴代の家長にしか伝えられない不可解な言い伝えがあった。

〈鏡を見るな。見ると自分以外の誰かが映り込んで死ぬ〉

これがいつ頃から伝わっているのかは定かではない。その謂れも理由も一切が不明である。この〈鏡〉が不特定多数の鏡を指すものなのか、ある特定の鏡を指すものなのかすらも分かってはいなかったが、長男である村川さんは物心ついた頃から「曾祖父さんは鏡が原因で死んだんだ。だから鏡は覗くな」と父親に何度も言い聞かせられていた。

とはいえ村川さん自身はこんなものは良くある昔話、下らない迷信だろうと疑って取り合わなかった。

しかし十二年前、祖父が亡くなった際にこれがただの迷信ではないと思い知ることになる。

「蔵で〈鏡〉を見つけた」

家族にそう漏らした六日後に祖父は死んだ。

祖父が亡くなったあと、祖父が見つけたという鏡を必死で探したがどこにも見当たらなかったという。以来、家族は気味悪がって蔵に寄りつかなくなった。

そして先日。村川さんは、解体工事の決まった蔵の中で十二年前から行方が分からなくなっていた例の鏡を偶然見つけてしまった。

祖父が蔵から持ち出したはずの鏡。

一族の家長に伝わる〈覗くと死ぬ鏡〉―。

どこかの霊能力者に依頼して引き取ってもらうか、お祓いをしてもらうべきだろうか。「覗き込めば死んでしまう」など、荒唐無稽であまりにも馬鹿げている。頭ではそう理解しているつもりだった。どう考えてもあり得ない。

しかし、本当にそうなのだろうか？

一度心に浮かび上がった不安は、まるで淀みのように胸に染み入ってくる。鏡を蔵で見つけた家長が現に数日内に死んでいる。それも二人も。

そして祖父の死後、どこを探しても見つけられなかった鏡が今、自分の目の前にある。まるで自ら意思を持って現れたように。

そうだ。どうせ蔵を壊すのなら鏡も一緒に埋めてしまえばいい。解体工事の際に地中深くに埋めてしまえば。けれど、万が一鏡が戻ってくるようなことになればそれこそ恐ろしい。一刻も早くこの鏡を手放したい―。

困り果てた村川さんがある日YouTubeを眺めていると、画面に映った男が声高に叫んでいた。

『―世界中の呪物よ！ 全て俺のところに来い‼』

2021年12月2日。

僕は○○県の某駅に降り立っていた。目的は〈鏡〉の受け渡しと、依頼者である村川さんから直接話を聞くためである。

待ち合わせ場所に指定されたのは、都心部からいくつかの電車を乗り継いで三時間弱の小さな駅だ。改札を抜けて駅前に出ると、平日の昼間ということもあって行き交う人はまばらだった。

「遅くなってすみません、村川です」

整えられた頭髪にさわやかな笑顔、グレーのスーツが良く似合う若い男性。聞けばまだ二十代だという村川さんは、若くして社長業を担っているのだそうだ。簡単な挨拶を済ませ二人でタクシーに乗り込むと、村川さんが運転手に行き先を告げる。

「遠かったでしょう？ わざわざすみません」

「いえいえ。こちらこそお時間頂きありがとうございます」

このあとは近場の居酒屋で直接話を聞かせてもらい、鏡を受け取るということになっている。忙しい合間を縫って時間を取ってくれたことに感謝しつつ、僕はなんとなく自身の二十代の頃を思い返していた。

確かテレビ局に勤めていた頃だろうか。まだ「都市ボーイズ」は組んでおらず、昼夜問わず激務をこなしながら、壊れる寸前の体で若さだけを武器になんとか日々を生き抜いていた。

当時の仕事が全て嫌な思い出というわけではないし、あの頃のハードな経験は今の僕に大いに役立っている。戻りたいかと問われれば、間違いなくノーと答えるが。

そんなことを考えているうち、村川さんの行きつけだという居酒屋へ到着した。

中へ入ると、元々人気のない店なのか分からないが、なんだか酷く閑散としていた。時刻は正午過ぎ。ちょうどランチで賑わう時間帯のはずだが、店内はやけに静かだ。果たしてこれでやっていけているのだろうかと、店の経営状況が心配になるほど客の姿が見当たらない。とはいえ目的は取材なのだから僕にはむしろ都合が良い。店員に案内されるままテーブルに着き、備え付けられたタブレットで適当にソフトドリンクを注文するとさっそく本題に移る。

「―じゃあ改めてお話を伺っても宜しいでしょうか？」

そう言って僕はテーブルに置いた携帯レコーダーのスイッチを入れた。

事前に聞いていた通り、村川家は古くから続く豪商と呼ばれるような一族で、広い敷地の一角には大型の蔵を設けており、そこに代々蒐集してきた骨董品を収蔵していた。その中には刀剣や掛け軸など、多岐にわたる品々が眠っていたそうだ。蔵は明治時代に一度補修されたきりで、家族であってもほとんど足を踏み入れることはなかったという。

「その蔵から見つかったのが、この鏡です」

村川さんが脇に置いたバッグから白い布で包んだ物を取り出し、ごとりとテーブルに置いた。

形状からそれが手鏡であることが分かった。白いタオルでくるまれた上からガムテープが無造作にぐるぐると巻かれている。まるで引っ越しの荷物に紛れて段ボールに放り込まれた日用品のような扱いである。拍子抜け、とは失礼な言い方になってしまうが、簡素なタオルとガムテープで包まれたそれからは禍々しさも、不吉な予感も特に感じない。

村川さんが鏡を見つけたのは、老朽化した蔵を取り壊すことが決まったときのことだ。

その日、村川さんは蔵に置いてある家紋の入った着物類の保管場所を移すために、一人で蔵へ向かった。古びた錠を外して鉄の扉を押すと、隙間から黴臭い空気が漏れだし、吹き込んだ外気で埃が舞い上がる。それを吸い込まないようにタオルで口を押さえながら足を踏み入れると、二十畳ほどのスペースに乱雑に並べられた品々が村川さんを迎え入れた。

そのほとんどは価値の低いガラクタ同然のはずだが、相当な物量である。希少価値の高い骨董品が交じっている可能性もゼロではない。処分するにしても、やはり一度専門業者に依頼し、きちんと選別を行うべきだろうか。

蔵の奥に足を進め、突き当りにある木製棚の上段にある木箱に手を伸ばす。確か着物類はここに入っているはずだ。棚から木箱を下ろし、足元へ置いて蓋を外すと、折り畳まれた着物の柄が覗いた。一番上の生地を少し広げてみる。長年放置していた割に状態はさほど悪くなさそうに見える。

丁寧に生地を戻し、木箱を抱えて蔵を出ようと腰を上げたとき、折り畳まれた着物の隙間から何かがごろりと床に滑り落ちた。

古びた手鏡だった。背面に刻まれた鶴と松の文様が天を向いている。

「そのとき思い出したんです」

一族に伝わる、〈覗くと死ぬ鏡〉―。

そこまでを話した村川さんがコップの水を一気に飲み干すと、すぐに店員が給仕に来た。トクトクと水がコップに注がれる間、僕らはテーブル中央に置かれたタオルに包まれたままの鏡をじっと見つめていた。やがて店員が声の届かない距離まで離れたことを確認してから話を再開する。

「鏡には何か映っていたんでしょうか？」

「分かりません。見てないんです。ちょうど鏡面が下を向いて落ちたので……」

しかし村川さんには、これこそが一族に伝わっている〈覗くと死ぬ鏡〉であるということが直感で理解できた。

「そもそも鏡が蔵で見つかるなんてあり得ないんです」

村川さんがボソリと呟く。

「十二年前にお祖父さんが亡くなったとき、鏡の所在も分からなくなったと仰っていましたよね」

「はい。祖父が蔵で鏡を見つけてすぐあんな死に方をしたからか、とにかく鏡のことが怖くなっちゃって。どうにかしなくちゃいけないと思って、葬式のあと家族で家中探したんです。もちろん蔵の中も……でも、どこにも見当たらなくて」

「あんな死に方？ お祖父さんが亡くなったときの状況って聞いても良いですか？」

十二年前のその日、祖父は祖母と共に不要品を処分するために蔵へ踏み入っていた。祖母は入り口付近にある棚の整理を行い、祖父は蔵の奥にある大型の骨董品が並ぶ区画で作業を進めていた。しばらくすると、突然蔵の奥から「ああぁ！」という祖父の声が響いた。

何事かと祖母が視線を向けると、奥から祖父が中腰の姿勢で何かを腹に抱えるようにして入り口へ向かってくる。薄暗い中でもはっきりと分かるほど顔は青ざめ、初夏であるというのに体は小刻みに震えているように見えた。

「なんね？ 大丈夫？」

窓のない蔵の中で体調でも崩したのかと祖母が声を掛けるが、祖父は何も答えずブツブツと何かを呟きながら蔵を出ていく。その足で自室へ向かい、祖父はそのまま部屋に籠ってしまった。心配する祖母に対し、ドアの向こうから祖父が弱々しい声で告げる。

「鏡を見つけた」

心なしか声も震えていて、扉を隔てていても酷く狼狽した祖父の姿が感じ取れた。

「すまん。もう駄目だ。あとのことは頼む。本当にすまん」

そんなことを祖父はうわ言のように繰り返していた。

この一件から、快活で人付き合いが多かった祖父は人が変わったように自室に閉じ籠るようになり、家族の前にも一切姿を見せなくなった。鏡についていくら訊ねてみても、扉越しに曖昧な返事と謝罪を繰り返すばかりで、解決には至らなかった。

祖父が鏡を見つけた日から六日後。村川さんは突然警察から電話で連絡を受けた。

『―○○さんが遺体で見つかりました』

その日、祖父は家族の誰にも気づかれないまま外出していた。祖父の車は近隣の以前よく利用していたゴルフ場の駐車場で見つかり、運転席に座ったまま亡くなっていた。

事件性はなく自殺として処理されたそうだが、部屋から一切出てこなかった祖父がなぜ突然ゴルフ場に向かったのか、なぜ駐車場で亡くなっていたのかは誰にも分からなかった。

しかし村川さんには一連の出来事が「鏡」を起点にして起こっている、という確信めいた思いがあった。祖父が蔵で見つけたのは一族に伝わる〈覗くと死ぬ鏡〉。祖父はそれを覗いてしまい、そこに祖父以外の誰かが映り込んでいたのではないだろうか―。

「父親とは、『蔵の解体のついでにいっそ鏡も埋めちまおう』って」

村川さんがテーブルに置かれた鏡に視線を落とす。

「でも、もしまた鏡が戻ってきたらって考えると……怖いんです」

気づけば、がらがらだった店内の席は多くの客で埋まっていた。外はいつの間にか夕暮れに変わり、窓から射し込んだ夕日が鏡の置かれたテーブルを橙色に染めている。

「はやせさんに買い取って頂けるなら僕も安心なんです」

村川さんの指先がタオルにくるまれた鏡に触れる。

「もらって欲しい」ではなく、「買い取って欲しい」という村川さんの提案には理由があった。気休めかもしれませんが、と村川さんは言う。買い取るということはそこに金銭のやり取りが発生する。そうすれば〈正式に所有権を受け渡す〉というある種の契約を結ぶことになるからだという。とはいえ村川さんから提示された金額は決して高額なわけではない。せいぜいこの店の飲食代程度である。あくまで形式上、譲渡契約を結ぼうという話だ。

「もちろん買い取らせて頂きますよ」

そう告げると村川さんの表情がいくらか和らいだ。

「ありがとうございます。あの……これは僕の推測なんですけど……。もしかすると、鏡をうちの蔵に持ち込んだのって、他所の人間なんじゃないかって思うんです。一族じゃない誰か。その誰かは恐らく僕の一族に恨みを持った人間なんじゃないかって。時期は分からないけれど、誰かが鏡を蔵に忍び込ませた、もしくは一族の人間に上手く渡したか……」

重大な秘密を打ち明けるように村川さんが声を潜める。

一族に恨みを持った人間―。

確かにあり得ない話ではないのかもしれないが、村川家が周囲からそこまで恨みを買っていた理由が見当たらない。

僕の疑問を見透かしたかのように村川さんが続ける。

「うちが江戸時代に今の土地に来て商売を始めたって話はしましたよね。当時は相当グレーな商売にも手を出していたそうで、それが原因で周辺の商人の食い扶持を奪う形になったって聞いたことがあります。想像するに周囲からはかなり疎まれていたのではないかと」

「つまり、村川家周辺には一族に恨みを持った人間も少なからずいたと―」

「そうです。うちはこの辺りの年寄りに良く思われていないって父に聞いたことがあります。表面上は仲良くやってますけど。『裏じゃ未だに恨まれてるんだ』って。うちは地域内でもそれなりに発言力があるもんで、表立っては誰も言ってはこないですけど。そもそもこの鏡自体、いつからうちにあるのか一切不明らしいんです」

村川さんが言わんとしていることは分かる。ようするに鏡は村川家に恨みを持つ周囲の住民によって呪いをかけられたあと持ち込まれた。

家長を殺し、一族を根絶やしにするために―。

この仮説が正しいとすれば、村川家の中でも家長のみをターゲットにした呪いである理由にも納得はできる。しかし僕には一つだけ疑問が残っていた。この鏡が本当に人を呪い殺すための呪物だとして、果たしてその効力は村川家の家長にのみ作用するのだろうか？

試す方法はここにある。

僕自身である。

（はやせ やすひろ,クダマツ ヒロシ／文藝出版局）