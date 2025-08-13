暑い今だからこそ着たい。デサント オルテラインの「SWIFT-LITE」シリーズは軽くて涼しくて動きやすい
今年も厳しい暑さが続く夏。あとひと息、この酷暑を乗り切るために頼りになるのが、DESCENTE（デサント）のハイエンドコレクション「DESCENTE ALLTERRAIN（デサント オルテライン）」から、ミッドサマーコレクションとして登場した「SWIFT-LITE H／S SHIRT」（2万7500円）をはじめとする新作ウェアです。
涼しく動きやすい機能性を備えながら、シンプルなデザインと汎用性の高いカラー展開で、オンからオフまで幅広く活躍してくれます。
▲「SWIFT-LITE H／S SHIRT」
「SWIFT-LITE H／S SHIRT」（2万7500円）は、1枚でも着こなしやすい、ほどよい透け感のあるシアー素材を採用。軽量で、裏面に凹凸のあるグリッド構造を持たせることで肌離れが良く、ドライな着心地を実現しています。
さらに、生地全体にシワ加工を施し、より軽やかな印象に仕上げました。小雨を弾く撥水性も備え、急な天候変化にも対応します。
新たに脇下にパンチングを施し、通気性がさらに向上。ベーシックな襟付きのタックシャツは、1枚で着ても羽織りとしても活躍します。
サイズはS〜XO、カラーはブラック、クロムグレー、ローストブラウン、アイスグレーの4色。いずれもタウンになじむスタイリッシュなカラーリングです。
▲「SEAMLESS T-SHIRT」
同時に、シームレスデザインの「SEAMLESS T-SHIRT」（1万9800円）も登場。裏面にはウルトラソニック加工（超音波溶着）と熱接着加工を施し、素材本来のストレッチ性を損なわずにシームレスな仕立てを実現しました。縫い目によるゴロつきがなく、肌あたりも快適です。
サイズはS〜2XO。カラーはブラック、ホワイト、グラファイトネイビー、アスファルトグレー、クロムグレー、ローストブラウンの全6色を展開しています。
▲「STRETCH SEEMLESS TAPERED PANTS」
シームレスデザインを採用した「STRETCH SEEMLESS TAPERED PANTS」（3万3000円）と「STRETCH SEEMLESS WIDE CARGO PANTS」（3万6000円）もラインナップ。
いずれもソフトな風合いとストレッチ性を備え、さらに撥水性もプラスしています。
一度着れば、その快適さにきっと手放せなくなるデサントの高機能ウェアに注目です。
＜文／&GP＞
【関連記事】
◆洗えるウールT、シームレスT、ポケT。デサント オルテライン本気の最新Tシャツ5選
◆濡れない、蒸れない、脱ぎ履きしやすい。デサントの全天候型シューズで梅雨を乗り切れ！
◆エアリーな着心地がクセになる！ デサント オルテライン アイオーのセットアップは涼しくて洒落感もたっぷり