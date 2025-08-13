明石家さんまの「愛車」にトラブル発生！

お笑いタレントの明石家さんまさんが2025年8月2日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。愛車にあるトラブルが起きたことを明かしました。

一体どのような内容なのでしょうか。

「明石家さんま」のベンツに悲劇？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「明石家さんま」の「高級SUV」を画像で見る（23枚）

さんまさんといえば、7月12日放送回で、アメ車2台とゲレンデヴァーゲンこと「Gクラス」が愛車であることを語っていました。

Gクラスは、メルセデス・ベンツが生産する高級本格クロスカントリーSUV。

NATO向けの軍用車をベースにし、1979年に民生用が誕生。最新モデルは新車だと1800万円以上という高級車です。

今回の放送回では、そんなGクラスについて「ちょっとこすってね」と語るさんまさん。

「へこんではなかったの」「擦ったって感じ」と語り、Gクラスに傷がついてしまったことを告白。

続けて、「これはちょっとごまかし効くなと」「塗装屋さんに持っていけば最終的にはええかと。一時しのぎで」と語り、自身で塗装を施したと明かしました。

ゲレンデにはさまざまなボディカラーがあり、定番なブラックやホワイトカラーといった人気カラーのほか、レッドやグリーンなどさまざまなラインナップ展開となっていますが、さんまさんの愛車は「深いブルー」と説明。

「みんなパッと見たら黒に見えんねんけど」「あれはゲレンデブルーっていって、元々最初にできたゲレンデがその色なんです」と自身のボディカラーについて話します。

ボディが特殊なブルーカラーであるものの「この色近いなと思って、ここに黒混ぜたらいけるぞって」と、試行錯誤しながら塗装を進めていったといいます。

夜中の3時半頃に作業を開始し、「乾いたら今度はブルーが余計スカイブルーになっていくんですね」「はじめばっちりやったんですけど、乾いたらちょっと水色になるんですよ」「やっぱり黒がいるかってシャーッてやって」「もうこれでええわ」と塗装を重ね、「最後にクリーナー」「きれいにするやつ。艶出し」と、クリーナーで仕上げを行ったそう。

自身で行った塗装について「駐車場とか普通にしか感じはぜんぜんわからない。けどもよくよく見たらあれっていう感じは。家の車庫ではぜんぜん」と話していました。

この内容にユーザーからは「さんまさんが自分でDIY補修するとは」「自分で直してるんだすごい！」「面倒だけど自分でやると愛着増しますよね」など、さまざまな声が寄せられていました。