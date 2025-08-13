◇プロ野球セ・リーグ 広島9-2阪神(12日、マツダスタジアム)

阪神の大竹耕太郎投手が得意の広島相手に5回途中7失点を喫し、連勝は2でストップ。2位巨人が勝利したため、優勝マジックは変わらず28のままとなりました。

阪神先発の大竹投手は初回、広島打線を三者凡退に抑え、2回も2アウト一、三塁のピンチを背負うも広島・石原貴規選手を空振り三振に仕留めピンチを切り抜けます。

しかし3回、2アウト一、二塁と再びピンチを背負うと、4番・末包昇大選手にレフトへのタイムリーを浴び1点を返されます。さらに、続くモンテロ選手に逆転となる第6号3ランホームランを献上。この回一挙4失点で2点の援護を守り切れません。

4回は三者凡退に抑えるものの、5回にはヒットと死球でいきなりピンチを迎えると、3番・小園海斗選手に初球を捉えられ5点目を許してしまいます。さらに前の打席にタイムリーを許した末包選手にまたもタイムリーを浴び、7失点。5回に1アウトも取れず、今季これまで4連勝中の相手から大量失点で無念の降板となりました。

8回にも4番手・桐敷拓馬投手が1死から3連打で満塁のピンチを招くと2死後に代打・前川誠太選手にライトへ2点タイムリーを許し、今季ワーストの9失点。2位巨人が勝利したため、優勝マジックは変わらず28のままとなりました。