プロ野球セ・リーグは12日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は5位広島と対戦。3回には前川右京選手のタイムリーで先制すると、2アウト満塁の好機から押しだしの四球で2点リードとします。しかし直後に先発・大竹耕太郎投手が広島打線につかまります。2アウト1、2塁から末包昇大選手のタイムリーで1点差に迫られると、続くモンテロ選手の逆転3ランを浴びました。その後も先発・床田寛樹投手の前に反撃ならず。大竹投手は7失点と広島打線を封じられず、阪神が敗れました。

前日の一戦で完封負けを喫していた2位巨人は、4位中日との2戦目。ここまで防御率0.00を誇る2年目左腕・森田駿哉投手がスコアボードに0を刻む中、3回には打線が奮起を見せます。相手のエラーから先制すると、続くキャベッジ選手のタイムリーと岸田行倫選手の2ランで4得点。その後も投手陣が中日打線を封じ、完封勝利しました。

6位ヤクルトは、3位DeNAを相手に劇的勝利。「1-1」の同点で迎えた9回裏、中川虎大投手の前に先頭・内山壮真選手がレフトヒットで出塁すると、続く4番・村上宗隆選手が豪快な一発。打った瞬間確信の打球はそのままバックスクリーンに飛び込むサヨナラHRとなりました。

この結果、広島が1日で再び4位浮上を果たしました。

▽8月12日セ・リーグ結果

◆広島 9-2 阪神

勝利投手【広島】床田寛樹 (8勝8敗)

敗戦投手【阪神】大竹耕太郎 (6勝2敗)

本塁打【広島】モンテロ6号

◆巨人 5-0 中日

勝利投手【巨人】森田駿哉 (2勝1敗)

敗戦投手【中日】大野雄大(6勝4敗)

本塁打【巨人】岸田行倫5号

◆ヤクルト 3x-1 DeNA勝利投手【ヤクルト】大西広樹 (3勝1敗4S)敗戦投手【DeNA】中川虎大 (1敗)本塁打【ヤクルト】村上宗隆5号