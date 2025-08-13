「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

超気持ちいい！！広島が天敵の阪神・大竹から７点を奪い、五回途中でＫＯした。左腕にマツダスタジアムで９連敗していた中でエレフリス・モンテロ内野手（２６）が値千金の逆転６号３ランを放ち、本拠地での阪神戦の連敗も６で止まった。４位にも再浮上し、３位・ＤｅＮＡとは１差に接近。上昇気配に乗り、一気に上位再進出を果たす。

フェンスに張り付いた左翼手の頭上をかすめて白球はスタンドへ飛び込んだ。一塁ベースを回ったモンテロは両手を広げた万歳ポーズで喜びを表現し、一塁ベンチのナインも拳を突き上げる。これまで何度もやられてきた天敵を粉砕する一撃。胸がすく快勝劇でお立ち台に上がったヒーローは「モウ、サイコウデス！」と声を張り上げた。

失点直後の猛反撃だった。２点を先制された直後の三回に末包の適時打で１点を返すと、なおも２死一、二塁で打席にはモンテロ。２球目のチェンジアップに強振した打球は左翼ポール際への特大ファウルとなった中、３球目のチェンジアップを捉えた。「１球前に同じ球を見て、自分のプランは同じだった」。高々と舞い上がった打球は左翼席最前部に飛び込み、“打ち直し”での逆転６号３ランとなった。

大竹からは５月１７日（甲子園）の対戦で来日１号アーチを放っていた。チームとしては左腕に試合前の時点で今季４戦全敗、マツダスタジアムでは９連敗中という全く歯が立っていない状況だったが、モンテロに苦手意識はなかった。「大竹は何回も見たことあるし、緩急を使ってくる」と分析し、サイコウの結果に結びつけた。

大竹苦戦から脱却すべく、スコアラー陣も奮闘した。大竹だけではなく、変幻自在に左腕をリードする捕手・坂本に着目して各打者への傾向を丸裸にして伝達。それに選手がミスショットなく応えた。「今日はものすごく（対策の）資料が分厚かった」と朝山打撃コーチ。チーム一丸で大竹を五回途中７失点ＫＯに追いやり、左腕から３６７日ぶりの勝利となった。

新井監督も大竹撃ちに「ずっとやられていたんでね。バッターも悔しかったと思うし、今日はみんないいスイングをしてくれたと思います。またモンティーは最高のホームランだったと思う」と充実の表情。試合前練習でも、外国人選手では異例の４０分にもわたる打ち込みを行うモンテロの勤勉さにも触れ、「こちら側が言ったことを素直に聞いてくれるし、よく練習もする。なので新しい感覚が出てきているのかな」と目を細めた。

７月の平均得点が２・０４点だったチームが８月はここまで４点と倍増中。その中心にいるモンテロは「調子いいです」と息巻いた。天敵の大攻略から真夏の快進撃が始まる。

◆ついに“天敵”大竹を攻略 広島は大竹に対して試合前まで通算１７試合で１勝１３敗、さらにマツダに限れば０勝９敗と沈黙。昨年８月１０日に京セラで、７安打４得点を奪って５−１で快勝したのが唯一の白星だった。この日は三回にモンテロがマツダでは大竹からチーム初本塁打となる第６号の逆転３ランで一気に流れをつかみ、天敵から最多となる９安打７得点を奪って五回途中でノックアウトした。