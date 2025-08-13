大谷翔平の二刀流をいつまで見られるか　ド軍幹部が明言した偉才との“青写真”「どこで止まるかはまだ分からない」

日々人々を楽しませる大谷。その真骨頂である二刀流に“期限”はやってくるのか(C)Getty Images

大谷翔平が「長く続けたい」と追い求める投打二刀流はどこまで見られるのか。その大衆の心を刺激するパフォーマンスの行く末に、ドジャースの幹部が口を開いた。

現地時間8月10日、ドジャースの専門メディア『Dodgers Nation』の取材に応じたアンドリュー・フリードマン編成本部長は、2度に渡る右肘手術を経験し、今シーズンから二刀流を本格的に再始動した大谷が「今後8年間、投手を続けるつもりでいる」と明言した。

今季もここまでは順調にビルドアップは進んでいる。現地時間6月16日のパドレス戦で、前代未聞となるメジャーリーグでの“リハビリ登板”を果たして以来、着実に投球するイニング数を増やしている大谷は、防御率2.37、WHIP1.11、奪三振率11.84と圧巻の数字を記録。これをナショナル・リーグトップの42本塁打を放ちながらこなしている点は、もはや驚きでしかない。

無論、加齢とともに肉体は無理が利かなくなってくる。ゆえにいつかは「その時」が訪れるわけだが、23年12月に10年契約を締結したドジャースの上層部に「二刀流を諦めさせる」という考えは微塵もない。獲得に大きく携わったフリードマン編成本部長は、「毎試合後に彼の状態を評価していくのが重要になる。我々は非常に計画的に事を進めていて、今後もそれを積み重ねていくつもりだ。だから、どこで（二刀流が）止まるかはまだ分からない」と持論を展開している。