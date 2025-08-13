ENHYPEN・NI-KI、ナイナイと10年ぶり再会 RIP SLYMEは千賀健永に“美容相談”
7人組グローバルグループ・ENHYPENが、きょう13日放送のフジテレビ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 後11：00〜後11：30）に出演する。
【写真】千賀健永に美容相談！RIP SYME＆ナインティナイン
同番組は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティー。今回は、ENHYPEN、RIP SLYME＆千賀健永をゲストに迎える。
ENHYPENは、同番組初登場となる。メンバーのNI-KIが、10年ぶりにナインティナインと再会する。「岡村SCOOP」では、メンバーの意外な素顔が明らかに。J-POP調のバラード「Shine On Me」を披露する。
メンバー内で美容に関する話題が多いというRIP SLYMEは、気になっている美容の悩みを芸能界きっての美容通・千賀に相談する。自宅でもできる美顔器を使ったむくみ解消法や、むくみに即効性があるというツボ押しを伝授するも、あまりの痛さにもん絶。さらに、気になる顔のシミ解消のため、千賀が肌再生のメカニズムを解説する。そして、2007年に大ヒットした夏ソング「熱帯夜」を披露する。
