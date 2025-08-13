なんという美脚…韓国プロ野球の日本人チア、大きめTシャツでも隠せない“完璧スタイル”に反響【PHOTO】

韓国プロ野球初の日本人チアガール、野澤彩華さんの美脚がファンを魅了している。

【写真】野澤彩華さん、ほぼ丸見えの美脚

野澤さんは最近、自身のインスタグラムを更新。

「スパイダー」というハッシュタグをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務める韓国プロ野球球団「ハンファ・イーグルス」のキャップを被り、オーバーサイズの白Tシャツに同色のショートパンツを合わせた衣装姿の野澤さんが写っている。

ぱっちりとした目が印象的なビジュアルはさることながら、何より目が行くのはショートパンツからスラリと伸びるレッグライン。光沢感のある透き通るような美肌も相まって、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿に、ファンからは「ビューティフル・アヤカ」「昨日より今日がもっと可愛い」「スーパー大人可愛い美人」「アイシテル」「反則級の可愛さ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝野澤彩華さんInstagram）

野澤さんは1999年12月12日生まれの25歳。中高6年間でソフトボール部に所属し、投手でプレーした経歴を持ち、2022年に巨人のチアガール「ヴィーナス」入りして活動した。

昨年11月より韓国男子プロバスケKBLの原州（ウォンジュ）DBプロミでチアを務めると、「韓国史上初の日本人チア」として話題に。そして、2025年シーズンからは韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルスでもチアを務めており、「韓国プロ野球初の日本人チア」としてもプロ野球ファンの間で注目を集めている。