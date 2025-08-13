長崎の原爆で両親と3人の弟を失い、たった1人で家族を火葬 96歳の原爆被害者の思い
森田富美子氏と森田京子氏が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
森田富美子氏(左)、森田京子氏 ＝テレビ朝日提供
終戦から80年の節目となる今年。戦争の記憶が風化していくなか、平和の大切さを語り継ごうとしている96歳の富美子氏が、娘・京子氏とともに同番組に出演する。
16歳のとき、長崎の原爆で両親と3人の弟を失った富美子氏。その記憶を７５年封印してきた富美子氏だったが、91歳のとき、ある出来事をきっかけに、SNSで初めて自身の被爆体験を語った。
昭和20年8月9日午前11時2分、長崎に原爆が投下された。学徒動員先の島で突然、爆風にさらされた富美子氏は、船と徒歩で自宅を目指したが火災が激しく、途中で一晩明かしたという。
防空壕で再会した2歳下の妹から、両親と弟たちの死を告げられた富美子氏は、自宅に行き、たった一人で家族を火葬したという。終戦記念日の15日は「絶対に長生きをして伝え続ける」という富美子氏の平和への思い、そんな母を支える娘・京子氏の話を放送する。
