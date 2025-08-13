¿´¤òËþ¤¿¤¹2¤Ä¤Îà¤Þ¤ë¤¤¥Õ¥«¥Õ¥«áÈæ³Ó²èÁü¤Ë7.4Ëü¿Í¤â¤óÀä¡¡¡ÖÇë¤Î·î¤È¥Ï¥à¤Î·î...¡×¡Ö¼±ÊÌÉÔÇ½¡×
±»Æó¤Ä¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊàÈæ³Ó²èÁüá¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Á¥ã¥¢»Ò¤Îµ±¤¡Ê¡÷Chaconokagayaki¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¥ó¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡£¤Þ¤ó´Ý¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥«¥ï¥¤¥¤¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î......¡£
ÀçÂæÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«¤¬¡¢¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤Ã¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤¤¤¤¡¢¿§¹ç¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾¸¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤È¤¤¤¤¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â°¦¤ª¤·¤µ5³äÁý¤·¤À¡£
´ù¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÇë¤Î·î¤òÉï¤Ç·«¤ê²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï8Æü¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Î¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥¢»Ò¤Îµ±¤¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤í¤òËþ¤¿¤¹´Ý¤¤¤ä¤Ä¤é
¥Á¥ã¥¢»Ò¤Îµ±¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇë¤Î·î¡×¤È¤Î¹â¤¤¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸¸å11¤«·î¤Î¥¸¥ã¥ó¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö¥Õ¥È¥·¡×¡£
¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤¿¤À¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥È¥·¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Á¥ã¥¢»Ò¤Îµ±¤¤µ¤ó¡£Çë¤Î·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤µ¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢½ÅÎÌ´¶¡¢¤É¤Á¤é¤â¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
ÀçÂæÌÃ²Û¤È±»Æó¤Ä¤Ê¥Õ¥È¥·¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï7Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼±ÊÌÉÔÇ½¡×
¡Ö¸ý¤Ë´Þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÇë¤Î·î¤È¥Ï¥à¤Î·î...£÷¡×
¡ÖÎ¾Êý¤È¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×