オルカンに月15万円「積み立て5年目で運用益込900万円に」33歳男性の投資スタンス
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：700万円
金融資産：現預金1300万円、リスク資産1100万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：900万円
・米国株：100万円
・暗号通貨：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：2020年から
2020年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
現在の投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月15万円」。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本750万円→運用益込900万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子。
「開始当初は順調に推移し、コロナ禍で一時的に資産が10％以上下落した。その後回復し年平均8％ほどで推移している。積み立て3年目には450万円、5年目には900万円と着実に運用益が出ている」と説明されています。
一方で、「大きな下落場面においては、株価が今後上昇しないのではないかと日々不安に思い、損切りを行うべきではないか」と悩んだこともあると言います。
これから積立投資を始めようか迷っている人には、「積立投資は、資金に余力がある人が行うべきと考えている。また投資はなるべく早く行うことが、その後の人生の満足度を高めていくのではないかと思っている」とアドバイス。
新NISAについては、「つみたて投資枠に月10万円、成長投資枠には月5万円と年始に180万円をスポット投資する予定」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
