多連装ロケットシステムのＢＭ２１「グラド」を発射するウクライナ軍の要員/Anatolii Stepanov/Reuters

（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１２日、ロシア側が近く停戦と引き換えに要求するとみられるウクライナ東部ドンバス地方の割譲を拒否すると述べた。ドンバス割譲はロシアのプーチン大統領がウクライナで「３度目の戦争を開始する」ことにつながると指摘した。

ゼレンスキー氏によると、米国、ウクライナ、そして「欧州全ての国」による話し合いが１３日に行われるという。

ウクライナとロシアの戦争をめぐっては、停戦の仲介に意欲を示す米国のトランプ大統領とプーチン氏が１５日に米アラスカ州で会談する。その際、プーチン氏は和平合意の一環としてドンバス地方の割譲を要求すると予想されている。

ロシア側が示している停戦条件については情報が錯綜（さくそう）しているものの、ロシアがドンバス全域からのウクライナ軍の撤退を要求するというのが大半の見方だ。ここにはウクライナが堅守しているドネツク州からの撤退も含まれる。

ゼレンスキー氏は「ロシアにとってドンバスは将来新たな侵攻を始める拠点だ。ウクライナが自ら、あるいは圧力に負けてドンバスを手放せば３度目の戦争が始まる」と述べた。ロシアは２０１４年にウクライナ南部クリミアを一方的に併合し、２２年２月にはウクライナに全面侵攻した。

ウクライナは、ロシアが９月までに新たな攻勢をかけるために兵力を増強していると警告している。

ゼレンスキー氏は「領土の交換は安全保障の保証や主権と切り離すことができない複雑な問題」とし、唯一ウクライナに安保を保証している欧州連合（ＥＵ）の和平交渉への関与も重要だと指摘した。