（ＣＮＮ）米ホワイトハウスのレビット報道官は１２日、トランプ米大統領が１５日にロシアのプーチン大統領と会談する目的は意見の聴取だと述べ、和平合意への期待を牽制（けんせい）した。また、会談にはウクライナのゼレンスキー大統領は出席しないとの見方を示した。

レビット氏によると、会談は米アラスカ州最大都市アンカレジで行われ、両首脳が高官などを同席させずに２人で協議する見通しという。

会談の目的を意見の聴取としたことについて、レビット氏はトランプ氏との会談に臨むのが戦争をしているウクライナとロシア双方の首脳ではなく、ロシアのプーチン氏のみであるためとした。電話ではなく対面で会談することで、戦争を終結させる方法についての理解を深められるとも説明した。

レビット氏によると、トランプ氏は会談でウクライナでの戦争の終結についてのみ意見を交わす方針。会談が行われる時間帯や、共同記者会見の開催などはまだ「調整中」だという。

トランプ氏とプーチン氏は２０１７年と１８年にも側近らを交えずに会談している。いずれの会談も同席したのは通訳のみだった。

首脳が２人だけで会談することは珍しくないが、トランプ氏とプーチン氏の関係には厳しい目が向けられてきた。トランプ氏の大統領１期目時には高官すら会談の内容が知らされないことがあったという。