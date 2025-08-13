¿ÍÎà»Ë¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿´õË¾¡¡¹Í¤¨¿Ô¤¯¤»¤Ì¡ÖÆæ¡×¡§»ä¤ÎÆæ¡¡ÊÁÃ«¹Ô¿Í²óÁÛÏ¿㉙¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë
¼«ÂðÆâ¤Ë¤¢¤ë½ñ¸Ë¤ÇËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¡£½ñ¸Ë°Ê³°¤Ë¤â»ê¤ë½ê¤Ë½ñÃª¤¬¤¢¤ë¡á¼ÄÅÄ±ÑÈþ»£±Æ
¡¡ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢Àï¸åÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÈãÉ¾¡¦»×ÁÛ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÊÁÃ«¹Ô¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÂìÂôÊ¸Æá¡Ë
¡½¡½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÏ¢ºÜ¤Î´¶ÁÛ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÍýÏÀÅª¤ÊºÇ¿·Ãøºî¤Ç¤¢¤ë2022Ç¯¤Î¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£´©¹Ô»þ¤Ë¤ªÏÃ¤·Äº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤ï¤ê¤À¤±¡£
¡ÔÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¡È¸ò´¹¡É¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÀ¸»ºÍÍ¼°¡É¤Ë¤«¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ ¡È¸ò´¹ÍÍ¼°¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤¿¡Ê¡ÖÀ¸»ºÍÍ¼°ÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè28²ó¤ò»²¾È¡Ë¡£ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤Ï¡¢¸ò´¹¤Ë¤Ï»Í¤Ä¤ÎÍÍ¼°¡¢A¡áÂ£Í¿¤ÈÊÖÎé¤Î¸ß½·¡¢B¡á»ÙÇÛ¤ÈÊÝ¸î¤Ë¤è¤ëÎ¬¼è¤ÈºÆÊ¬ÇÛ¡¢£Ã¡á²ßÊ¾¤È¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¸ò´¹¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤È¤â°ã¤¦¼«Í³¤ÈÊ¿Åù¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿D¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ABC¤ÏÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢A¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¦Æ±ÂÎÅª¤Ê»áÂ²¼Ò²ñ¡¢B¤¬»ÙÇÛÅª¤Ê¤éÉõ·úÅª¤Ê¹ñ²È¡¢C¤¬»ÙÇÛÅª¤Ê¤é»ñËÜÀ©¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¸ò´¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÈÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¶»¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡Õ
¸ò´¹¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡¡ÈÎÏ¡É¤«¤é¹Í»¡
ÊÁÃ«¡¡¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¡Ö£Ä¤Î¸¦µæ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀ¹Í¤Ç¤·¤¿¡Ê¡Öat¥×¥é¥¹¡×¡¢2015¡Á16Ç¯¡Ë¡£¿ÍÎà»Ë¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¸ò´¹ÍÍ¼°£Ä¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ÃÉ®½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËºÆ¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ç¤¹¡£¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ëD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤Û¤É¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë ¡ÈÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¸ò´¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åù²Á¤À¤«¤é¸ò´¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤êµÕ¤Ë¡¢¸ò´¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅù²ÁÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸ò´¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾¦ÉÊ¸ò´¹¡½¡½²ßÊ¾¤È¾¦ÉÊ¤Î¸ò´¹¤Ç¤¹¤Í¡½¡½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø»ñËÜÏÀ¡Ù¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£²ßÊ¾¤ä¾¦ÉÊ¤Î¸ò´¹²ÁÃÍ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¿Í¤Ë¾¦ÉÊ¸ò´¹¤ò¶¯¤¤¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¾¦ÉÊ¸ò´¹¡ÊC¡Ë¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÊª¿À¡Ê¥Õ¥§¥Æ¥Ã¥·¥å¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤¯¤ë¶¯Ç÷Åª¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÍ¤ÎÆæ¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¸ò´¹¤ÎÎÏ¤¬¡¢Îò»Ë¤ä¼Ò²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤Þ¤Ç¤ò¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½¸ÂçÀ®¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î1ºý¤Ç¸ò´¹ÍÍ¼°¤Î¤Ê¤ó¤¿¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÁÃ«¡¡¸ò´¹¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÍ¤¬°ì¿Í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤«ÍèÇ¯¤Î»Ï¤á¤Ë¡¢¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Î±ÑÌõ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¾¯¤·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÊ¸¸Ë²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤·¡£
¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë
ÊÁÃ«¡¡¸ò´¹¤¬À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï1ºý¤ä2ºý¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¡£¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ìÏ«¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ç¡¢¤â¤¦½ñ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡Ù¤Î¤È¤¤â¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù¤Î¤È¤¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤â¼¡¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¯¤é¤¤½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¸ò´¹¤¬¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤ä¶²¹²¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆâÌÌ¤«¤é½¡¶µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¬Äì¤Ë¸ò´¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°£Â¡Ê¸¢ÎÏ¡Ë¤È£Ã¡Ê¶âÁ¬¡Ë¤ÎÎÏ¤¬¤¤¤«¤Ë¶¯¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð£Ã¤ÎÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£»ñËÜ¼çµÁ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢£Ã¤Ë´ð¤Å¤¯»ñËÜ¼çµÁ¤¬»ÙÇÛÅª¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËB¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñ²È¡¢A¤Ë´ð¤Å¤¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¹ñÌ±¡Ë¤ÎÎÏ¤¬Íí¤ó¤Ç¡¢¸ß¤¤¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Ï¹ñÌ±Æ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ¡½¡½¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡½¡½¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¸¤á¤È¤«Æ±Ä´°µÎÏ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î£Á¤Ï¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é£Á£Â£Ã¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÅ¨ÂÐÀ¤òÂ¥¤¹ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Â¾Êý¤Ç¡¢¿Í¤ò¼«Í³¤ÈÊ¿Åù¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬³Î¤«¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸ò´¹ÍÍ¼°£Ä¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£D¤È¤Ï²¿¤«
¡½¡½¸ò´¹ÍÍ¼°D¤Ï¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤Î¤â¤Ã¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬´õË¾¤Èº¤ÏÇ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÉáÄÌ¤ÎÏÀÍý¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡½¡½¡ÈD¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¡¢ÃÊ¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£2001Ç¯¤Î¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤À¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢NAM¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯¤Î¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥«¥ó¥È¤Ê¤É¤ò°ú¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤«¤ò´¶¤¸¤ë½ñ¤¤Ö¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Î¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãøºî¤´¤È¤ËÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡£Ä¤Ï¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡Ù¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢£Â¤È£Ã¤ÎÎÏ¤Î¶¯Âç¤µ¤òº£¤Û¤ÉÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î20²¿Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±£Â¡¦£Ã¤¬¤Î¤µ¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é£Ä¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¡¢¤ÈÉáÄÌ¤Ê¤é»×¤¦¤è¤Í¡£
½ñºØ¤Ç¤ÎÊÁÃ«¤µ¤ó¡á¼ÄÅÄ±ÑÈþ»£±Æ
ÊÁÃ«¡¡ËÍ¤Ï¡¢£Ä¤Ï¸þ¤³¤¦¤«¤éÍè¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢º¬µò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££Ä¤ÎÅþÍè¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤È¤«¾ÚÌÀ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î´õË¾Åª´ÑÂ¬¤ä¶õÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÁÃ«¡¡¿ÍÎà»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸ò´¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Î¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Þ¤¿Ä¹¤¤ÀïÁè¤Î»þÂå¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡¢¤À¤±¤É¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ¬¤º¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡¢¤È¡£¤½¤ì¤ÏËÍ°ì¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÎà»Ë¤ÎÃæ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´õË¾¤À¤È»×¤¦¡£Ê¸³Ø¤äÅ¯³Ø¡¢½¡¶µ¤Ï¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î´õË¾¤Ï¡¢¿Í¤¬¿ï°Õ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤êÊü´þ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È½ªËöÏÀÅª¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÊÁÃ«¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Âç¡¹Åª¤ÊÇË¶É¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥óÉ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¡²è¤Ã¤Ý¤¯¤Æ°ÂÄ¾¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ç¤Ï¡¢½ªËöÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÏÀ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Ç¡£¼¡¤ÎÃøºî¡¢¡Ö¿À¡×¤È¸À¤ï¤º¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤
¡½¡½Àè¤Û¤É¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡¤ÎËÜ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤À¤±¹½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÁÃ«¡¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡££Á¤ÏËÜÍè¡¢£Â£Ã¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é£Ä¤Î¸°¤Ï£Á¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢£Â£Ã¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢£Á¤Ï£Â£Ã¤Î²¼ÀÁ¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«À¤´Ö¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ÂÄÍî¤·¤¿£Á¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢£Á¤Ë¤ÏÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡££Ä¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£Á¤Ï¡¢¸ß½·¤Ç¤â¤¢¤ê½ã¿èÂ£Í¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¤ä»ñËÜ¤ÎÎÏ¤¬µÚ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç·ÐºÑ·÷¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢£Ä¤ÎÎã¤È¤·¤ÆÉáÊ×½¡¶µ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£Á¤Ï¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤«½¡¶µ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÇÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¢ÎÏ¤ä¶âÁ¬¤òÂè°ì¤Î¸¶Íý¤È¤·¤Ê¤¤¾ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½½¡¶µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡£Ä¤ò¡È¿À¡É¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù°ÊÍè¡¢½¡¶µ´Ø·¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¤·¤Í¡£½¡¶µ¤¬£Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢£Ä¤ÎÄÉµá¤Ï½¡¶µ°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½¡¶µ¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿À¤È¤«½¡¶µ¤È¤«¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ÆÌÌÅÝ¤À¤·¡£¤À¤«¤é¸ò´¹ÍÍ¼°£Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¿À¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢µæ¶ËÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤äÉÙ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¿À¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Â¡¦£Ã¤ÎÅê±Æ¤Ç¤¹¡£ÉáÊ×½¡¶µ¤Ë¤ª¤±¤ë¿À¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°Â°×¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ç¤·¤ç¡£¿À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¹¤á¤Ð°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢£Á¤ä£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë½¡¶µ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Îµì»Ô³¹ÃÏ¡£¥æ¥À¥ä¶µ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÀ»ÃÏ¤¬¤¢¤ë
¡½¡½¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¼¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢£Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê£Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤¡¢£Á¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢£Á¤Ë¤Ï£Â¡¦£Ã¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ÆÎì½¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢£Â¡¦£Ã¤òÀÍ¤±¤Æ£Ä¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢£Á¤È£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·ÌóÀ»½ñ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À»½ñ¤Ç¤¹¤«¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë£Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÁÃ«¡¡¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤¬¡¢¥¤¥¨¥¹¤ò¡¢£Â¡¦£Ã¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯£Á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤£Á¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¼¨¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥¤¥¨¥¹¤Ï¡È¿À¤Î»Ò¡É¤À¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þ¡¢¹ñ²È¡Ê£Â¡Ë¤È»ñËÜ¡Ê£Ã¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀË¨²ê·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥¤¥¨¥¹¤ÎÀ¸¤¤¿»þÂå¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÅÂåÄë¹ñ¤È¤Ï¤±¤¿°ã¤¤¤Î·³»öÎÏ¤ä·ÐºÑÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Îò»ËÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥¤¥¨¥¹¤Î»þÂå¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¤¢¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃøºî¤Ç¤â¡¢À»½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢A¤È£Ä¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¹Í»¡¤Ç¤¹¡££Á¤È£Ä¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡ØÎÏ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°¡Ù¤ò½ñ¤½ª¤ï¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤éµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢À»½ñ¤ÏÍýÏÀÅª¤ÊËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±£ÓÈÅª¡¢¾ÝÄ§Åª¡¢Ê¸³ØÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¸·ÝÈãÉ¾¤ÎÃøºî¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òºÇ½é¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤âÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊÁÃ«¡¡ºÇ¸å¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é£²Ç¯¤¯¤é¤¤¶µ¼¼¤Ç¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ÊÂè£²²ó¡Ë¡£¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¡£ËÍ¤ÏËÜÍè¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤ÇÌµ¸ý¤Ê¤ó¤À¤è¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ÎÊÁÃ«¤µ¤ó¡áËÜ¿ÍÄó¶¡
¡½¡½ÌµÍý¤ä¤ê²ó¸Ü¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊÁÃ«¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¤Ä¤°¶öÁ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡½¡½ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤éÍè¤ë¡×¤È¡£
ÊÁÃ«¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±Î½¤¬ºß³°¸¦µæ¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¤¯¤¸°ú¤¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÈà¤ÈËÍ¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤¬¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Þ¤Ç³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Þ¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡ÊÂè10²ó¡Ë¡£
ÊÁÃ«¡¡¥É¡¦¥Þ¥ó¤Ï¡¢Îä¤¿¤¯¤Æ¸·¤·¤¤¤È³§¤¬¤ª¤½¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÍ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤±¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢º£»×¤¦¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Ãæ¾å·ò¼¡¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¡¢·²Áü¿·¿Í¾Þ¤ÎÍîÁªºî¤«¤é±óÆ£¼þºî¤¬¡Ö»°ÅÄÊ¸³Ø¡×¤Ë½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊÂè7²ó¡Ë¡£
ÊÁÃ«¡¡±óÆ£¤µ¤ó¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤Ã¤ÆÂàÀÊ¤·¤¿ËÍ¤ò¡¢Ãæ¾å¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï°ã¤¦¡¢¤È½éÂÐÌÌ¤Ç´¶¤¸¤¿¡£Â¾¤Î¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶¸Ë½¤ÇÆâ¸þÅª¤Ê¡È»ä¡É
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ò¤Å¤ë¼°¤Ë±¿Ì¿¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¤Ç2Ç¯´Ö¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¡¢¶öÁ³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤«¤é¤¯¤ëÉ¬Á³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Î¿Æ¤Ï¤½¤ì¤ò²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Æ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤âº£²ó¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë¿®Íê¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
ÊÁÃ«¡¡¤È¤â¤«¤¯¡¢¼¸¤Ã¤¿¤ê»ØÆ³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë«¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¬³ØÇ¯¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤âË«¤á¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Á³Áû¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤¬¤È¤¤É¤¡ÖÁ±ÃË·¯¡ÊÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤Ï¥¿¥¤¥é¥ó¥È¤ä¤Ê¤¢¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¿¥¤¥é¥ó¥È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÈË½·¯¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦Á±Ç·祐¤µ¤ó¡áÊÁÃ«¤µ¤óÄó¶¡
¡½¡½±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÁÃ«¡¡¡È¥¿¥¤¥é¥ó¥È¡É¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤ì¤òÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²È¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Á´ÈÌ¤Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤«¤é¡©
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡£Èæ³Ó¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ ¡ÈÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë±óÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤Î»¨»ï·ÇºÜ¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥ê¥À¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³¤³°¤Î»×ÁÛ²È¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¼ã¤¤º¢¤«¤éÇ¯Ä¹¤ÎÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤äºî²È¤Ë¤â±óÎ¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤âËÜ¿Í¤òÁ°¤ËÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãøºî¤¬ÃÇÄêÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÁÃ«¡¡Åö»þ¤Ï¡¢»×ÁÛ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»¦¤·¹ç¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£70Ç¯Âå80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³°¹ñ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶¸Ë½¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¹ñ¤Ç¤â¡¢·ë¹½¤ª¤½¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤âÇ¯¤ò¤È¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ±óÎ¸¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤ÏºÇ¶á¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Ê¹¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Û¤ÉÆâ¸þÅª¤Ç¥·¥ã¥¤¤ÊÉôÊ¬¤âËÜÍè¤ÎÊÁÃ«¤µ¤ó¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤¬ÊÁÃ«¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡ºòº£¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¹Ö±é¤Ê¤ó¤«¤È¤Æ¤âÌµÍý¡£ÆÉ¤à¤Î¤Ë¤â½ñ¤¯¤Î¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÊë¤é¤½¤¦¤È¤«¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ÆÉ¤à¡¢¹Í¤¨¤ë¡¢½ñ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡È¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸Åº£ÅìÀ¾¤Î°úÍÑ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÃÇÄê¤ÈÀäÌ¯¤ÊÈôÌö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Î»×¹Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´¼«Ê¬¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÁÃ«¡¡Ê¸ÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ê·é¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ê¸ÂÎ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢±üÀô¸÷¤µ¤ó¤¬¡ÖÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Ç¿·¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸ÂÎ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÊ¸ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢²¿¤«»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤¢¡¢»×¤¨¤Ð¤è¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Í¡£²æ¤Ê¤¬¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÎÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡½¡½¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ËÄÂç¤ÊÃøºî¤Î¤Ê¤«¤Ç¤è¤ê´Ê·é¤ÊÊ¸ÂÎ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡È¤Ò¤é¤á¤¡É¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢½é´ü¤ÎÊ¸·ÝÈãÉ¾¤Ç¤â¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¸ÅÅµ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤È°ã¤¦¡¢ÌÌÇò¤¤ÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼¨¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¡£
ÊÁÃ«¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨¤Ç¿Í¤ò¶Ã¤«¤½¤¦¤È¤«¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡¼ê¤Ë¤Ò¤é¤á¤¯¤À¤±¤Ç¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÀè¿Í¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀËÍ¤ÏËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î»×ÁÛ¡¦ÈãÉ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤³¤ì¤À¤±Ãøºî¤¬ËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2023Ç¯¤ËÅ¯³Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥°¥ë¥¨¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤Î¸½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡²¬ÁÒÅ·¿´¤Î¡ØÃã¤ÎËÜ¡Ù¡¢¿·ÅÏ¸Í°ðÂ¤¤Î¡ØÉð»ÎÆ»¡Ù¡¢ÎëÌÚÂçÀÛ¤Î¡ØÁµ³ØÆþÌç¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤·¡¢º£¤â³¤³°¤Ç·ë¹½ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤é¤ÎËÜ¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¾ÍÎ»×ÁÛ¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÊÁÃ«¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÅìÍÎ¼ñÌ£¤ÇËÍ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÄÌ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬À¾ÍÎ»×ÁÛ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Í¡£¡Ö»ä¤ÎÆæ¡×¤Ï¤â¤¦²ò¤±¤¿¡©
È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÊÁÃ«¤µ¤ó
¡½¡½ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ë¤Ï½é´ü¤«¤é ¡ÈÂ¾¼Ô¡É¤ä¡È³°Éô¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸ò´¹ÍÍ¼°£Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¡¿³°Éô¤È½Ð²ñ¤¦¤«¡¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÊÁÃ«¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ÞËÍ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ò´¹ÍÍ¼°¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¡½¡½½é²ó¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆæ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ææ¤Ï²ò¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÁÃ«¡¡²ò¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊÁÃ«¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÆæ¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅöÏÇ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ïº£¤â¤Þ¤ÀÆæ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡È¿ÍÎà¤ÎÆæ¡É¤À¤è¡£
¡½¡½¡È»ä¤ÎÆæ¡É¤Ï¡È¿ÍÎà¤ÎÆæ¡É¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»×º÷¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÁÃ«¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊÁÃ«ô¥¤µ¤ó¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÊÁÃ«¹Ô¿Í(¤«¤é¤¿¤Ë¡¦¤³¤¦¤¸¤ó)
1941Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ²Ê±ÑÊ¸³ØÀì¹¶²ÝÄø½¤Î»¡£69Ç¯¡¢¡Ö¡Ò°Õ¼±¡Ó¤È¡Ò¼«Á³¡Ó¡Ý¡ÝÞûÀÐ»îÏÀ¡×¤Ç·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£78Ç¯¤Ë¡Ø¥Þ¥ë¥¯¥¹¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÎÃæ¿´¡Ù¤Çµµ°æ¾¡°ìÏº¾Þ¡£Ë¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥¨¡¼¥ëÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢¶áµ¦Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£91¡Á2002Ç¯¡¢ÀõÅÄ¾´»á¤é¤È»¨»ï¡ÖÈãÉ¾¶õ´Ö¡×¤òÊÔ½¸¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°ÚÉÝ¤¹¤ë¿Í´Ö¡Ù¡ØÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø¤Îµ¯¸»¡Ù¡ØÃµµæµ¡Ù¡ØÃµµæ¶¡Ù¡Ø±£ÓÈ¤È¤·¤Æ¤Î·úÃÛ¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¡¼¥¯¡½¡½¥«¥ó¥È¤È¥Þ¥ë¥¯¥¹¡Ù¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù¡ØÅ¯³Ø¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ê¤É¡£Ãøºî¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¤Û¤«¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯¤Ë¥Ð¡¼¥°¥ë¥¨¥óÅ¯³Ø¡¦Ê¸²½¾Þ¡£22Ç¯ÅÙÄ«Æü¾Þ¡£