◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）＝８月１２日、札幌競馬場

北の大地で輝きを取り戻す。第６１回札幌記念・Ｇ２（１７日、札幌）でシュヴァリエローズが復活を目指す。６歳の昨秋に京都大賞典で重賞初Ｖを飾り、ステイヤーズＳを連勝したが、今年３戦はいずれも大敗を喫した。

「最近は後ろからの競馬になっているので、前進気勢を求めて乗っています」と吉田助手。１週前には栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒２―１０秒９と鋭く伸びた。「追い切るごとに良くなっています」と確かな手応えを胸に先週末、函館へ移動した。

鞍上には先週９日にＪＲＡ４６００勝を達成した武豊。このレースでも他を圧倒する最多８勝（※）を挙げ、同じ清水久厩舎のトウケイヘイローで挙げた１３年以来の勝利を目指す。吉田助手も「どんな競馬をしてくれるか」と期待する。この後にはメルボルンＣ（１１月４日、フレミントン競馬場）も視野に入れる一戦。レジェンドの手綱さばきで、世界への一歩を踏み出す。（山本 武志）

（※）札幌記念で２位は柴田政人元騎手、横山典弘騎手、川田将雅騎手の３勝。