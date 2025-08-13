・「夏祭りで食べたいのは？」の結果は…

・1位 … 焼きそば 49%

・2位 かき氷 32%

・3位 ベビーカステラ 11%

・4位 いちごあめ 8%



※小数点以下四捨五入



35,569票

今日の質問は「夏祭りで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:夏祭りで食べたいのは？