スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「夏祭りで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:夏祭りで食べたいのは？

・「夏祭りで食べたいのは？」の結果は…


・1位 … 焼きそば 49%
・2位 かき氷 32%
・3位 ベビーカステラ 11%
・4位 いちごあめ 8%

※小数点以下四捨五入

35,569票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ビックリするほど簡単！屋台のカリカリいちご飴


【材料】（4人分）

イチゴ 16~20粒
砂糖 50~60g
水 25~35ml

【下準備】

1、イチゴは水洗いして水気を拭き取り、ヘタを取る。

【作り方】

1、フライパンに砂糖と水を入れて火にかけて溶かす。完全に溶けて細かな気泡でいっぱいになり、薄いキツネ色になったら、イチゴを加える。



2、木ベラでかき混ぜて、全体的にからまったら火を止め、クッキングシート、またはバットにひと粒ずつのせて冷ます。冷めたら器に盛る。



(E・レシピ編集部)