夏祭りで食べたいのは？＜回答数 35,569票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第253回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「夏祭りで食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:夏祭りで食べたいのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ビックリするほど簡単！屋台のカリカリいちご飴
【材料】（4人分）
イチゴ 16~20粒
砂糖 50~60g
水 25~35ml
【下準備】
1、イチゴは水洗いして水気を拭き取り、ヘタを取る。
【作り方】
1、フライパンに砂糖と水を入れて火にかけて溶かす。完全に溶けて細かな気泡でいっぱいになり、薄いキツネ色になったら、イチゴを加える。
2、木ベラでかき混ぜて、全体的にからまったら火を止め、クッキングシート、またはバットにひと粒ずつのせて冷ます。冷めたら器に盛る。
(E・レシピ編集部)
