第107回全国高校野球選手権大会第6日の11日、熊本県代表の東海大熊本星翔（熊本市）は南北海道代表の北海との1回戦を10−7で制した。大雨の影響で在校生の一部が到着できないアクシデントの中で、既に現地入りしていた野球部員や保護者らが一致団結。系列校の吹奏楽部の応援に合わせて声をからし、春夏を通じて初となる甲子園での勝利をたぐり寄せた。

「試合に間に合わないかもしれない」。早朝に一報を聞いた応援団長を務める野球部員の福家武さん（3年）は「まじか、と驚いた」。熊本から向かう1、2年生の野球部員、吹奏楽部のメンバーたちが乗ったバス5台は大雨の影響で、山口県下関市付近で足止め。福家さんは「バス車内からも応援してくれているはず。できることをやるしかない」と赤いメガホンを握りしめ声を張り上げた。

初回1死一、三塁、大賀星輝選手（同）の適時打で先制。スタンドで応援する父・敏さん（55）は「さっそく4番打者としての役割を果たせた」と喜んだ。

応援歌は、合同で演奏予定だった系列校の東海大大阪仰星（大阪府枚方市）の吹奏楽部が担当。部員たちは「SEISHO」と書かれた帽子やTシャツを着て演奏に臨んだ。久田彩央依さん（2年）は「予定より人数は少ないが、星翔の分も全力で応援したい」と気合十分。熊本星翔の保護者会の長迫譲二会長（45）は「演奏があるのとないのとでは全然違う、ありがたい」と話した。

また応援席には選手のかつての同級生も。2番手で登板した緒方龍之介投手（3年）＝大阪府出身＝の中学時代の同級生で、他校で野球を続ける車渚輝さん（同）と永田常正さん（同）は「自分たちは地方大会で敗退したが、昔の仲間を応援したい」と星翔の野球部員とともに声を張り上げた。

星翔は同点の七回に6得点を挙げリードを広げるが、伝統校・北海はしぶとい。3点差まで迫られ迎えた最終回。八回から登板した三池祐五投手（2年）が反撃を許さなかった。三池投手は試合後「（球場に到着できなかった生徒たちに）次こそ球場で応援してもらえるよう絶対勝ちたかった」と笑顔で語った。

（松本紗菜子、波多野澪、杉野如海）