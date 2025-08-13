九州各地で記録的な大雨の原因となった線状降水帯は、熊本県内で10日夜から11日午前にかけて発生、全域に大きな被害をもたらした。熊本地方気象台によると、6日午後5時の降り始めから12日午後1時までの降水量（速報値）は、甲佐町686・5ミリ、山都町663ミリ、熊本市中央区590・5ミリ、八代市576ミリ、玉名市483・5ミリなどとなっている。

1時間雨量も11日朝、上天草市114・5ミリ、天草市110ミリ、八代市92・5ミリを観測、いずれも観測史上1位を更新した。上天草市・松島の国道266号は、斜面崩壊が多数発生しているという。

玉名市は11日午前0時過ぎの大雨特別警報を受けて、避難情報「緊急安全確保」を市内全域に出した。床上・床下浸水は少なくとも88軒、店舗には泥水が流れ込んだ。店員らは同日午前中から、泥のかき出しや片付けに追われた。美容室の経営者は「機材や商品がびしょびしょになり、営業はもう無理。どこから手を付ければいいのか」と途方に暮れていた。

10日深夜に木葉川が氾濫した玉東町では、住宅地が冠水。玉名消防署玉東分署が、徹夜で孤立した4世帯の住民をゴムボートで救助した。隊員（38）は「救助に向かう時、水圧でドアが開かず、自分自身が命の危機を感じた。全員を無事に救助できてほっとした」と振り返った。

県などのまとめでは、人的被害は甲佐町で土砂崩れに巻き込まれた男性と、八代市の用水路に沈んだ車から見つかった女性が死亡。玉名市で境川に流されたとみられる1人と、熊本市でバイクや車の男性2人が安否不明となっている。

家屋への被害では、住家の床上浸水109軒、床下浸水155軒（12日午後3時現在）。避難では雨量の多かった11日午前9時時点で、35市町村321カ所に避難所が設けられ、1567人が身を寄せた。

道路の冠水や斜面崩落などの被害が出た。少なくとも国、県それぞれ管理する国道や県道で84カ所が通行止めとなった。

車両の冠水や水没も続出した。日本自動車連盟（JAF）熊本支部によると、ロードサービスの救援要請で冠水・水没が11日だけで952件（受け付け）あり、総件数（同）は1592件に上った。

（藤崎真二、宮上良二、古川剛光）