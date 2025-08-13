長崎県の壱岐島出身で、明治から昭和初期を代表する臨済宗の禅師、竹田黙雷（もくらい）禅師のゆかりの品々を集めた「ふるさと壱岐島展」が、壱岐市芦辺町の市立一支国博物館で開かれている。黙雷禅師による書画や絵付けの焼き物、肖像彫刻など40点を展示している。31日まで。

黙雷禅師は1854年、現在の壱岐市勝本町に生まれた。幼い頃に出家し、全国の高僧の下で修行した。30代で、「天下の鬼僧堂」と恐れられた福岡県久留米市の梅林寺で修行の大成を認められ、40年ほど臨済宗建仁寺派の最高位にあった。禅を説いた相手には伊藤博文や鈴木大拙、新島八重もいたという。

会場には、黙雷禅師が手がけた般若心経の掛け軸や、愛らしいトラや子犬、ウサギといった干支（えと）の絵、平易な字体で書かれた掛け軸が並ぶ。肖像彫刻や肖像画、写真、書籍も陳列。須藤正人館長は「建仁寺の門外不出のものが中心。壱岐という小さな島から出た偉人をもう一度、思い出してほしい」と話す。

須藤館長によるギャラリートークや講座が16、17、25日にある。展示物の観覧、受講は無料。同館＝0920（45）2731。

（野田範子）