長崎で被爆して16歳でブラジルに移住した在外被爆者、石橋哲さん（81）が、渡航後初めて長崎市を訪れている。市の被爆80年事業として平和祈念式典に招待されたことがきっかけ。14日まで滞在し、親戚の墓参りや当時の自宅周辺を散策する。「眼鏡橋は昔と変わらないが、街の雰囲気は大きく変化した。何より平和に暮らせる街なのがいい」と感慨深そうだった。

原爆投下時、石橋さんは、爆心地から約3キロの自宅にいた。幼子だったため記憶はないが、昼食の準備をしていた母親に抱えられて近くの防空壕（ごう）に避難した。高校2年でブラジルに移住し、現地では工場を経営しているという。

8日に65年ぶりに長崎市入りした石橋さんは、式典に参列した感想として「感無量」と語った。10日には市役所で鈴木史朗市長に招待への謝辞を述べ、「戦後80年を超え、故郷がこれからも平和であり続けてほしい」と話した。

市は、少なくとも被爆50年から原則10年ごとに在外被爆者を式典に招く事業に取り組んでいる。これまでにも韓国や米国に住む人たちが参列した。

（貞松保範）