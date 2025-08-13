お盆で混雑 列車の遅れを避ける ひと工夫が！

お盆シーズン、故郷への帰省客で混雑する鉄道。「早く実家に帰りたい…」そんな思いから、駅に到着する前に降車口で、早めに待つ人もいるかと思います。

【画像を見る】お盆や年末年始などの繁忙期 到着アナウンス調整している？ アンパンパン列車などJR四国の特急車両

一方で、鉄道会社も利用客の乗り降りによる混雑で、ダイヤの乱れは避けたいのでは？と想像してしまします。お盆といった繁忙期では何かしらの取り組みが行われているのか？JR四国に聞いてみました。

ーまず、列車の車内で駅に到着を知らせる「自動放送」はどういった仕組みで行われていますか？



（JR四国 広報室）

「列車が『始発駅からだいたい何km走行した』というデータを計測しており、あらかじめ決められたキロ数で、決められた到着放送が自動で流れるようになります」



自動放送については、「車掌さんがボタンを押して操作している」と思っていましたが、違ったのですね。では、自動放送の後に流れる車掌さんのアナウンスには、決まったタイミングや法則などはあるのでしょうか？

車掌のアナウンス 調整や法則あるの？

ー自動放送の後に流れる車掌さんのアナウンスに、決まったタイミングはありますか？



（JR四国 広報室）

「肉声での放送については、乗換え列車の案内などを加味し、車掌のタイミングで放送を実施しています」



車掌さんの声によるアナウンスは、タイミングが調整されているとは…、ちょっとした気遣いがあったのですね。では、お盆の混雑期、乗客がスムーズに降車できるよう、車内の自動放送を流すタイミングは調整していたりするのでしょうか？

お盆シーズン、アナウンスを調整している？

列車が込み合う時期、乗客の乗り降りで混雑すると、列車の遅れにつながったりする可能性もあるかと思います。



「車内の自動放送を流すタイミングを普段より早くして、乗客にスムーズに降車してもらう」といった取り組みなどはありますか？



（JR四国 広報室）

「自動放送が流れるタイミングについては、あらかじめ決められているため、時期による調整は難しく、列車や駅の込み具合を車掌が判断して、早めの肉声での到着案内を行うなどして、混雑時や不慣れなお客様への対応を実施しています」



なるほど、繁忙期では車掌さんがアナウンスで調整していることもあるということですね。



お盆や年末年始、GWなど列車が混雑する繁忙期、JR四国では乗降時の転倒によるけがを防ぐために「到着アナウンスが流れたら手荷物の確認など、慌てずに降車するための準備をしてもらえれば」と話しています。



この時期の到着アナウンスには、車掌さんのちょっとした気遣いがあるとは。アナウンスを気にしてみることも、列車を楽しむ一つになりそうですね。