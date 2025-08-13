市民と在住外国人との相互理解を手助けする佐賀県武雄市初の国際交流員（CIR）に、米国・テキサス州出身のアダラ・トラン・エレインさん（22）が就任した。任期は来年7月までの1年間。トランさんは1日に市役所を訪れ、「日本語があまり話せない外国人と日本人との懸け橋になりたい。武雄の人たちにはテキサスの食文化なども紹介したい」と抱負を述べた。

国際交流員は、国などが進める外国青年招致事業（JETプログラム）の一環で来日し、「日本語が話せる外国人」を求める地方公共団体などで勤務する。市によると、県内では県を含めて5自治体目の採用で、最長5年まで延長できる。

トランさんはアニメや友人の影響で日本に興味を持ち、大学で4年間日本語を学んだ。同市では男女参画・市民協働課に所属し、異文化交流イベントの開催や交流サイト（SNS）を活用した啓発活動、在住外国人の生活支援などに取り組む。

市役所で辞令を手渡した小松政市長は「まずは自分でやりたい仕事を見つけて実現させてほしい。その上で外国人とたくさん交流できる町にしてほしい」と期待を寄せた。

（糸山信）