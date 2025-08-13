佐賀県基山町のNPO法人「NPO慧燈（えとう）」による、タイ北部などの恵まれない子どもたちを奨学金で支える活動が、今年で30年を迎えた。初代理事長で、タイやミャンマーに残された日本兵の遺骨収集に尽力した調寛雅（しらべかんが）さん（故人）が始めた取り組みで、奨学生は両国で延べ8290人に上る。調さんが2007年に86歳で亡くなった後も仲間たちが遺志を継ぎ、息の長い支援を続けている。

NPO慧燈によると、調さんは同町にある因通寺の元住職。旧日本軍の「無謀な作戦」として知られる第2次世界大戦のインパール作戦で死亡した日本兵の遺骨がタイ北部に放置されていることを知り、1990年から遺骨収集に当たった。93年には敷地内の古井戸から多数の遺骨が見つかったチェンマイ県のバーンガード・ウィッタヤーコム中学・高等学校（現メーワーン・ウィッタヤーコム中等教育学校）に「追悼之碑」を建てた。

その過程で、貧困から学業を断念する子どもたちの存在を知り、95年に現地で「慧燈財団」を設立。碑を維持管理する同校への感謝も込めて、生徒6人に2千バーツ（当時の為替レートで約7千円）ずつ贈ったのが奨学金の始まりになった。

その後、日本で支援者を募り、顔が見える形で子どもたちに奨学金を贈る「教育里親制度」を導入。2001年に日本でNPO慧燈を設立し、慧燈財団と共に奨学金事業に取り組んできた。これまでにタイで延べ7690人、ミャンマーで延べ600人が奨学金を受け取った。

活動30年を迎えた本年度は、98人の里親がタイ北部の中高生106人に2千〜3千バーツ（約9千〜1万4千円）を支給した。

12年前から里親を続けるみやき町の内川多美子さん（71）は、6月に現地であった奨学金伝達式に出席。過去に支援していた奨学生とも再会し「チェンマイ大に進学した子もいて、支援して良かったと感じた。これからも続けていきたい」と話す。

弓正純理事長（72）は浄土真宗の僧侶で、奨学金の伝達式に合わせて、現地でインパール作戦の犠牲者を国籍に関係なく慰霊する法要も営んでいる。「戦争の記憶は薄れ、旧日本兵の遺族が中心だった里親の数もだんだん少なくなってきた。平和を願う意味でも支援者を広げ、続けていきたい」と語った。

◇ ◇

NPO慧燈は里親を随時募集している。金額は1口1万2千円で、奨学生と手紙をやりとりするなど顔の見える形で支援する。問い合わせは、NPO慧燈＝0942（92）5795。

（前田絵）