部落差別の解消に国を挙げて取り組む転機となった同和対策審議会（同対審）答申から、今月で60年となった。

その後、国や自治体は30年以上にわたり、さまざまな対策を実行してきた。それでもなお、部落差別は私たちの身の回りに存在する。断じて過去の問題ではない。

部落差別の現実を認識することを起点に、差別をなくす輪を広げたい。

同対審は1961年12月、部落差別の解決策を首相から諮問された。高度経済成長で多くの国民が豊かになる一方で、困窮する被差別部落との経済、生活環境、教育の格差が拡大した時代である。

実態調査や議論に4年近い年月をかけて、65年8月11日に答申した。特筆すべきは、部落差別が「憲法によって保障された基本的人権にかかわる」と明確にして「早急な解決こそ国の責務」「国民的課題」と位置付けたことだ。

国は答申に沿って集合住宅の整備、教育や就労の支援、国民の啓発などを進めた。同和対策事業の特別措置法が失効した2002年までに投じた公費は十数兆円に上る。

西日本新聞は当時の社説で「差別意識は基本的には解消されつつある。しかし、結婚問題などではなお越え難い壁が横たわる」と書いた。23年が経過した現在も課題は変わっていないのではないか。

福岡県の人権問題に関する県民意識調査が参考になる。21年度の調査では「同和地区の人を特に意識することはないが、結婚だけは別だ」との問いに「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた割合が計15％だった。潜在的な差別意識が垣間見える。

一方、別の設問で「部落差別はもはや存在しない」とする回答が20％を超えた。無関心や誤解が広がっているとすれば気がかりな数字だ。

近年は被差別部落を暴露する動画のように、悪質な情報がインターネットで拡散されている。部落差別を理解していない人がこうした情報に接すると、誤った認識を持ち、再拡散する恐れがある。

だからこそ、部落差別を正しく理解する教育や啓発を続けなくてはならない。

ネット情報は全国の隅々に行き渡る。どの地域でも、誰もが差別の現実に対して一定の知識、問題意識が持てる施策が必要だ。国と自治体には今も、同対審答申が指摘した「解決の責務」がある。

部落差別は自然になくなるものではない。一人でも多くの人がなくす意志を持ち、行動してこそ「国民的課題」の解決に近づく。

昨年12月、画期的な判決が確定した。被差別部落の地名リストの出版やネット掲載の禁止を求めた裁判で、禁止命令とともに「差別されない権利」が実質的に認められた。憲法を基にした判断である。

部落差別に限らず、あらゆる差別、人権侵害に活用できる。地域社会で共有し、差別を許さない機運を高めよう。