¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡¡ËÙ¹¾·½¸ùÀï¤Ë²÷¾¡¤Ê¤é¡Ä¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¤Î²¦¼ÔÂÐ·è¤ØÁ°¸þ¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖ¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡×
¡¡Ì´¤Îà²¦¼ÔÂÐ·èá¤ËÁ°¸þ¤¡ª¡©¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê£³£µ¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¡×¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇËÙ¹¾·½¸ù¡Ê£³£°¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î£Ö£µÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£´Ç¯¤Î´Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ï¡¢ËÙ¹¾Àï¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ëà¤¢¤ÎÃËá¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ë¤âÃíÌÜÈ¯¸À¤À¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ëËÙ¹¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥È¥·¤Ï¤Þ¤º¡Ö¤ª¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¿ì¤ÃÊ§¤¦¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¼ò¹ë¤Ã¤×¤ê¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âàÊâ¤¯¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¸ÊªÅª¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÄ©Àï¼Ô¤ò¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£ÂÇ·â¤¬¶¯¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤¤·¡£Åê¤²¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Èµé¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¤Þ¤º·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÇ·â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼«¿È¤â¸µ£Ó£ÂÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÇî¾¼¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÂÇ·â¤ÇÃø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¡ÊÎ©¤Áµ»¡Ë¤Î¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡£¤â¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£´Ç¯¤À¤«¤é¡£¤â¤¦à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±á¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»î¹çÅ¸³«¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÌÌÇò¤¤»î¹ç¡£»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀäÂÐ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²£¤ò¸«¤¿¤é»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö£Ë£Ï¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê´Ö³Ö¤¬¡Ë£³¤«·î¤°¤é¤¤¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð»î¹ç¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤À¡£¤¿¤À¤·ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£¶¯¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤Î£±¤Ä¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë£Ò£É£Ú£É£ÎÆ±µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£´¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤È¤Î³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤À¡££±¤Ä²¼¤Î³¬µé¤Î²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¥µ¥È¥·¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤â£¹·î¤ÎÆ±¤¸¤ÎÆü¤Ë»î¹ç¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢Æ±Æü¤Ë¼¡Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¾ò·ï¤Ï¤½¤í¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÁê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖ¸«¤¿¤¤¡Ê»î¹ç¡Ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥È¥·¤Ï£·£±¥¥íµé¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï£¶£¶¥¥íµé¤Î²¦¼Ô¤À¡£¤â¤·»î¹ç¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÂÎ½Å¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥µ¥È¥·¤Ï¡Ö£¶£¹¡Ê¥¥í¡Ë¤°¤é¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ì´¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤Ê¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤Û¤Ù¤ë¤È¡¦¤µ¤È¤·¡¦¤½¤¦¤¶¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£¹·î£±£¹Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½Ð¿È¡££²£°£°£¶¡¢£°£¹¡¢£±£°Ç¯¤È¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢£±£³Ç¯£±£°·î¤«¤éÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÄ©Àï¡££Ò£Å£Á£Ì¡¡£Æ£Ã¤Ç£µÏ¢¾¡¤·¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¡££±£¹Ç¯£´·î¤Î£Ò£É£Ú£É£Î»²Àï°Ê¹ß¤âÇòÀ±¤ò½Å¤Í¡¢£²£±Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¥È¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥à¥µ¥¨¥Õ¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£´²ó¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£±¥¥í¡£