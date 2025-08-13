タレントの中川杏奈（38）が12日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。沖縄・宮古島旅行の様子を投稿した。

「スイカ大好き」と題し、「この夏はほとんど毎日スイカ食べてる ひと玉で買った方安いので、大きなスイカを毎日独り占め たまに食べ過ぎてお腹が痛くなるけど、やめられない。沖縄のホテルでも毎日おかわりしたよ」と、白のトップスにデニムミニスカート姿で、朝食バイキングのスイカを手にするショットを公開。「この時期桃やメロンも美味しいよね 物価高騰しすぎて将来の生活が心配な時も多々あるけど、日本の果物はどんどん甘くなってるのに安くなってるものも多いからそれだけは嬉しい」とフルーツ愛をつづった。

別の投稿では「水色好きの怜子ちゃん と被らないようにピンクのキャミソールにしたよ やっぱりこの日も水色着てた」と同行した元グラビアアイドルの永岡怜子（37）との2ショットをアップ。自身はデコルテを大胆に露出したキャミソールに白のミニスカートとサンダルをコーディネートした。階段に2人で座ってリラックスしたり、ビーチで足だけつかったり…。「今まで沖縄は撮影でくることが多かったのであまり観光できなかったけど、旅行だと来る度に素敵な場所を発見できるし調べるほど行きたい場所が増える！ 何十回も行く人の気持ちがわかった」などと沖縄の魅力をあらためて感じた気持ちを記した。

ファンやフォロワーからも「いつ見ても綺麗」「美脚披露」「小顔、脚長」「頭から脚のつま先まで全部美しい」「ピンク可愛い」「ドッキドキ」「女神様」「スイカ女王？」などのコメントが寄せられた。