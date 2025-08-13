¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡ÖÂçË½¤ì¡×É³¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¸ø³«¡Ö¥É¥¥É¥»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»É·ãÅª¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
»¨»ï¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¡¢29ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎDVD¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡×¤ÎÇò¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡¡¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤ÆÆ°¤¤¤ÆÆ°¤¤¤ÆÂçË½¤ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö»ïÌÌ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Âô»³¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÇÂô»³¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×´¶¼Õ¤·¡¢»£±Æ¾ìÌÌ¤ÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÀÄ¥Ó¥¥Ë¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Ï²«ÎÐ¥Ó¥¥Ë¡¢²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ë±ÇÁü¤â¡£´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»É·ãÅª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¡Á¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍÉ¤ì¤Þ¤¯¤ê¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¤ß¤¿¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤â»£±ÆÎ¢Â¦Ì©Ãå¤Ç¤âÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£