不動の「１番打者」として長嶋巨人を支えた仁志敏久さん（５３）。共に過ごした日々から得た、今も受け継ぐ思い、忘れられない師の姿を思い返した。現在は西武の野手チーフ兼打撃コーチを務め、ミスターにならったスター選手育成を誓った。（取材・構成＝柳田 寧子）

＊ ＊ ＊

仁志が貫く長嶋イズムがある。

「たとえコンビニに行くにしても、だらしない格好は、ちょっとね。自分だとバレた時に恥ずかしいから。人に見られている自分を常につくっておく。これは長嶋さんの下にいないと分からなかったかも。『人前に出たら長嶋茂雄である』みたいなことは、ジャイアンツの教えと同じなんだろうけど、今でもそのクセは抜けないよね」

長嶋政権下で２度のリーグＶを経験。１９９６、２０００年と１番打者として、松井秀喜、落合博満、清原和博、高橋由伸らと共に最強打線を組んだ。

「やっぱりあれだけ、俺らみたいなやんちゃな人たちがいっぱいいるのに、その人たちが黙ってみんなチームのためだから、ってやるんだから、それだけ（ミスターには）有無を言わさない何かがあるんだよね」

思い出す姿は数え切れない。春の宮崎キャンプでのある夜。主力選手と当時ヘッドコーチだった原辰徳を従えての会食後、スナックでカラオケ。ミスターもマイクを握った。

「演歌だったね。画面に映し出された人を見て『よっ！ （高倉）健さん！』って…そしたら原さんに『監督！ （小林）旭さんですよ！』って突っ込まれてた。その時楽しそうだったことは覚えてる」

教える時は、例外なく擬音だった。

「『ビュッ』とか『シュッ』とかそんな感じ。『この辺をブワッっと、ククッといってな』とか」

でも、それで良かった。

「選手って印象で動いてて、文言で動いているわけではない。実は言葉じゃなくて、そういう感じとか、見た印象で動いているから」

長嶋巨人の１番打者としてのプライドはあった。

「面白くないとダメ、かな。選手それぞれの個性、面白みというか色が出てないと好きじゃない。長嶋さんにそういうのは感じてた。だから、おとなしく無難にやってたら、代えられてたと思う。ちょっとハチャメチャな、型にはまらない自分でいいんだな、と」

忘れられない夜がある。ルーキーイヤーの９６年６月１５日、甲子園での阪神戦。延長１３回、三塁・仁志の失策でサヨナラ負けを喫して４連敗となった。宿舎に戻って食事も取らず、部屋から一歩も出ずにいた。するとマネジャーから「監督が呼んでいる」と部屋に行くよう促された。「あしたからまた頑張れ。キミが頑張らなきゃダメなんだからな」。その言葉に救われて名手へ成長していった。

「近くにいないと、長嶋さんがどれぐらい華やかでかっこいいのかも、知らないんだろうな、って思う。それを知っているだけでも誇り」

今、西武で指導者を務める。

「華のある選手をつくりたい。長嶋さんはスター選手をスターとして扱うからスターになるんだよ。僕もうまく演出したい」

◆仁志 敏久（にし・としひさ）１９７１年１０月４日、茨城県生まれ。５３歳。常総学院から早大、日本生命を経て９５年ドラフト２位で巨人に入団。９６年新人王。２００７年に横浜（現ＤｅＮＡ）に移籍。米独立リーグでプレーした１０年６月に引退。ＮＰＢ通算１５８７試合で１５９１安打、打率２割６分８厘、１５４本塁打、５４１打点。１３５盗塁。ゴールデン・グラブ４度受賞。２０年１１月にＤｅＮＡの２軍監督に就任し、２３年で退団。２４年１０月に現職の西武の野手チーフ兼打撃コーチに就任した。右投右打。