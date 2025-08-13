試合後に開頭手術を受けたボクサー２人の死去を受け、試合を管理、運営する日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）が１２日、都内で再発防止策を協議し、医療体制を一層充実させる方針を決めた。過度な減量を抑制するための転級命令や尿比重検査、全興行での救急車待機など、安全対策を導入していく。

２日の東京・後楽園ホールの興行での試合後に緊急搬送された神足茂利さん（享年２８、Ｍ・Ｔ）が８日に、浦川大将さん（享年２８、帝拳）は９日に死去。相次ぐリング禍の防止に、ＪＰＢＡのセレス小林会長（５２）は「何が正解か分からないので考え得ることはやらなければいけない。事故をゼロにするような体制を作っていきたい」と沈痛な面持ちで話した。

主要な議題となったのが、計量数日前に意図的に脱水状態を作り、計量後に急激に体重を戻す「水抜き」など過度な減量への対策だ。前日計量から試合当日まで１０％以上増量した選手に対し、これまでも階級変更を勧告していたが、今後は強制力を持って次戦は同階級での試合を認めない意向だ。加えて、脱水状態を調べるためハイドレーションテスト（尿比重検査）、体組成の測定も実施していく。

また、これまでは世界戦に限定されていた救急車の待機を全興行に拡大。現在は３０歳以上に限定されているプロテスト時の頭部ＭＲＩ（磁気共鳴画像装置）検査も、全受験者に義務づけるなど、具体的な対策が示された。

今月中にも開かれるＪＰＢＡの臨時理事会を経て、速やかにルール整備を進めていく。ＪＢＣの安河内剛事務局長（６４）は「日本で１００年続いてきた競技そのものが存続していけるかの瀬戸際でもある」と危機感を募らせた。

◆会合で話し合われたリング禍への主な対策案

・試合当日の体重が前日計量から１０％以上増量した選手への転級命令

・前日計量でのハイドレーションテスト（尿比重検査）導入

・前日計量と試合当日の体組成測定実施

・プロテスト受験時とＪＢＣが必要と判断した選手の頭部ＭＲＩ検査

・全興行会場での救急車配備（現在は世界戦興行のみ）

・ＷＢＣが開発したボクサー体調管理アプリ「ＢｏｘＭｅｄ（ボックスメッド）」導入

・ジムでのスパーリングの指標作成

・アマプロ合同の医事委員会開催

・大学の研究機関との提携

・海外の事故防止対策の調査

〇…５月２４日のＩＢＦ世界ミニマム級タイトルマッチで判定負けし、試合後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受けた前ＩＢＦ同級王者・重岡銀次朗（２５）＝ワタナベ＝が、６日に大阪市内の病院から故郷の熊本県内の病院に転院したことが分かった。ＪＢＣが１２日、明らかにした。重岡は６月下旬に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移っていたが、現在も意識は回復していないという。