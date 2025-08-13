日本サッカー史上最高ストライカーで、１０日に８１歳で死去した釜本邦茂さんの通夜が１２日、大阪府内で営まれた。歴代最多の国際Ａマッチ通算７５ゴールをマークした偉大なストライカーとの別れを、多くの日本代表ＯＢや関係者が惜しんだ。英雄的な活躍や指導者としても後進を育成した功績をたたえ、戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」と授与された。告別式は１３日に行われ、日本協会前会長の田嶋幸三氏（６７）が弔辞を務める。喪主は長男の達生さん（６２）。

笑顔を浮かべた釜本さんの遺影が、祭壇の中央で参列者を迎えた。日本協会の宮本恒靖会長（４８）、Ｊリーグの野々村芳和チェアマン（５３）らサッカー関係者だけでなく、親交のあった俳優・松平健（７１）の姿もあった。「日本」を「世界」に近づけた釜本さんの旅立ちを、多くの関係者が見守った。

戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」。親族によると「サッカー選手の英雄として、試合を勝利へと導き、光り輝く記録を残し、また指導者としても選手を教え導いた人」として、キャリアをたたえる１１文字となった。

祭壇には、釜本さんの引退試合参加のために来日した元ブラジル代表のペレさんとの２ショットや、元西ドイツ代表のベッケンバウアーさんとマッチアップする写真が飾られた。７ゴールを挙げ、アジア勢初の表彰台となる銅メダル獲得に貢献した１９６８年メキシコ市五輪での雄姿も、輝かしく掲出された。

喪主を務めた長男の達生さんは、釜本さんが約３年前に体調を崩して以降、入退院を繰り返していたことを明かした。「弱いところを見せるのが大嫌いな人なので」（達生さん）と、周囲には気丈に振る舞っていたという。達生さんは「本当に、負けず嫌いな人でした」と涙ながらに回想した。

宮本会長は「お会いすると『元気にやってるか？』とお言葉をいただいた。選手の時も、監督の時も。常に気にかけていただいた」と故人をしのび、「日本にもいいＦＷが生まれつつあると思うけど、もっと数多く生まれることが大事。釜本さんがおっしゃっていたゴールへのこだわりの部分は、これからも意識していきたい」と語った。最後のお別れの場となる告別式は、１３日に大阪府内で行われる。（岡島 智哉）

◆通夜の主な参列者 上野山信行（元Ｇ大阪取締役）、大黒将志（Ｊ１川崎コーチ）、鬼武健二（元Ｊリーグチェアマン）、永島昭浩（大阪府サッカー協会会長）、野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）、前園真聖（元日本代表ＭＦ）、松平健（俳優）、松波正信（長崎アカデミーダイレクター）、宮本恒靖（日本サッカー協会会長）、森島寛晃（Ｃ大阪代表取締役会長）、和田昌裕（金沢ゼネラルマネジャー）＝５０音順、敬称略＝