女優の橋本環奈が１２日、都内で主演映画「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」（９月５日公開、羽住英一郎監督）のジャパンプレミアを共演の眞栄田郷敦らと行った。

人気ホラー小説が原作の実写映画第２弾。２２年公開の前作に引き続きヒロインを演じる橋本は「みなさまのおかげで今回続編を作ることができた。涼しい夏のホラー体験ができると思います」と手応えを明かした。タイトルにちなみ、自らが探しているものについて尋ねられると、橋本は「卵焼き専用フライパン」と回答。眞栄田は「友達。募集中です。めっちゃ少なくて切ないですね」と語った。

同作では女子フィギュアスケート選手の本田真凜が女優デビュー。「自分がこのあいさつをしていることが不思議」とソワソワしつつ「個人的に橋本環奈さんのファンで写真集を買っているぐらい」と“環奈愛”を告白した。共演シーンがなく、この日が初対面。「目を合わせるのも恥ずかしいけど、耳の形までキレイだなと思っていました」と本田がはにかむと、橋本は「耳の形まで見られていたんだなと…恥ずかしい」と照れていた。