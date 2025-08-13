「夏の自由研究」は５月に、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝を取り上げる。今年８１勝でリーディングを快走し、ドバイ・シーマクラシックのダノンデサイルで海外Ｇ１初勝利を挙げたトップジョッキーはＳＮＳでも注目を集め、初回の動画は約３８万回の再生を記録。ＹｏｕＴｕｂｅｒとしての目標、本業への意気込みなどを坂本達洋記者が直撃した。

全くイメージがなかったぶん、驚かされたのが正直なところだ。ＪＲＡのトップジョッキーとしてバリバリに活躍している戸崎騎手が、今年５月に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設して話題を集めている。最初の投稿となった「【ＪＲＡ騎手】戸崎圭太ＹｏｕＴｕｂｅ始めます！」は３８万再生回数を記録し、すでにチャンネル登録者数は８万６７００人以上（いずれも１２日現在）。そこで本人に素朴な疑問からぶつけることにした。

これまでＳＮＳなどで個人的に発信したことはなく、「みんな驚いているでしょうね。まさか俺が！？ って」といたずらっぽく笑った。きっかけは、総代表を務める剣道道場「川崎真道館道場」の関係者との何げない話からだったそうだ。自身の子供の影響で始めた剣道で、最初は道場の宣伝などを考えていたところ、ジョッキー・戸崎圭太を取り上げるプランへと話は膨らみ、「僕一人ではできないことなので、皆さんに相談したところ、『やれるんじゃない』といういい流れになったので」と具体的に企画が動き始めたという。

くしくも今春のドバイ・シーマクラシックをダノンデサイルで制し、馬上インタビューで興奮のあまり「ベリーベリーホース」という“迷言”を生み出してファンの話題をさらっていた。動画内で視聴者にチャンネル名を公募したところ、「戸崎圭太のベリベリチャンネル」に決定。本人も反響の大きさに驚きを隠さない。「いやあ、驚きましたよ。驚いたし、ありがたいなと言うか、それだけ皆さんが見てくれているんだと感じましたね。だから期待してもらっている視聴者の人がいるので、期待に応えなくちゃということは感じてきています」という。

３回目の動画（７月９日公開）はプロ野球公式戦の始球式に向けて特訓する企画で、元中日のレジェンド投手で競馬通としても有名な山本昌氏がサプライズゲストとして登場。最新の動画（７日公開）では剣道場で練習に励む姿を公開し、ひと味違った素顔で楽しませている。「でも、面白いというより、まだ慣れないですね。なんかこう“素”を出せない、出せてないです。もっと柔らかくやりたいのに、堅くなっている感じはあります。カメラが回っているとかありますし…」。だが、語る表情は新鮮な気持ちで生き生きとしている。

そしてジョッキーとしての自分を見つめ直す機会にもなったと明かす。「デサイルのタイミングというよりは、心の持ちようの余裕というのが出てきているんじゃないですかね。ジョッキーとして、この年になってようやく余裕が持てるようになれた。それがなかったら、できないでしょうから」。先月８日に４５歳の誕生日を迎えて、騎手として円熟期の現在地を確認できた。

ＹｏｕＴｕｂｅｒとして意識しているという当面の目標は、記念品の「銀の盾」がもらえる登録者数１０万人。本業の方では先週９日に６勝の固め打ちをし、８１勝でトップをひた走る。９年ぶり４度目の最多勝利騎手へ「ここまで来たらリーディング取りたいなという気持ちはありますよね。ひとつひとつ丁寧に乗ってきている結果だと思います」。来週にはダノンデサイルでＪＲＡ海外馬券発売レースの英インターナショナルＳ・Ｇ１（２０日、ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）が控えており、その裏話など今後の動画も期待したくなる。

◆戸崎 圭太（とさき・けいた）１９８０年７月８日、栃木県生まれ。４５歳。９８年４月に大井競馬でデビュー。０８年に３０６勝を挙げて初の全国リーディングに輝き、１１年の安田記念（リアルインパクト）でＪＲＡのＧ１初制覇。１３年にＪＲＡへ移籍し、１４年から３年連続で最多勝利騎手、ＭＶＪを獲得。２５年のドバイ・シーマクラシックで海外Ｇ１初制覇。ＪＲＡ通算１６５１勝（Ｇ１１３勝含む重賞８２勝）。１６０・８センチ、４９・７キロ。血液型Ｂ。

本当の一流が本気でやっているからこそ面白い

現役ジョッキーが自らチャンネルを開設して動画配信するのは珍しい。スポーツ新聞の記者として「騎手とＹｏｕＴｕｂｅｒの二刀流」と話題をつくってくれるのは、うれしいの一言。動画を見てみると、本当の一流が本気でやっているからこそ面白いと感じた。

日頃から取材で誠実に答えてくれる戸崎騎手は、ひたすら真面目に仕事と向き合っている印象だ。「今まで僕も何かやりたいことがあまりなく、趣味もないですからね。そういう意味では、すごくいい機会になりました」と、ふと漏らした言葉は本音だろう。今夏の福島リーディングを獲得した表彰式では「改めましてＹｏｕＴｕｂｅｒの戸崎圭太です！」と楽しそうにファンの笑いを誘った。本業のモチベーションの一つになっていることは間違いない。（坂本）