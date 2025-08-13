「ちはやふる−めぐり−」梅園かるた部に謎の新入生が！奏の“京都行き”を巡って部員が対立＆分裂の危機！第6話 見どころを坂元愛登・上白石萌音がコメント
本日8月13日（水）よる10時に第6話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。
青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第6話では、大江奏（上白石萌音）の進退をめぐって梅園かるた部が分裂の危機に陥る様子を描く。
4月になり藍沢めぐる（當真あみ）ら梅園メンバー5人が3年生に進級。かるた部に、前髪命の今ドキ男子の新入生・八雲力（坂元愛登）が見学にやって来た。入部する気はないと言うが、試しにかるたをやらせてみると超高速で札を取りまくる。
そんな折、めぐるは、非常勤講師の契約は終わってしまったが4月以降もコーチとしてかるた部を指導することになっていた奏が、専任読手・中西泉（富田靖子）から「京都に引っ越していらっしゃい」と誘われる話を聞いてしまう。中西の研究室が新しい助手を募集中で、もともと中西の研究室で働きたかった奏にとっては願ってもない話。しかも研究の合間に読みの指導までしてもらえる。
動揺する梅園メンバーは奏の進退を巡って意見が衝突！分裂の危機に…！謎の新入生・八雲役の坂元と、人生の岐路に立たされた奏役の上白石のコメントを当記事で紹介。
また、第6話のあらすじを「ストーリー」ページにて公開中。
TVerでは、第1話〜第3話と最新話を見逃し配信中。
■出演者 コメント
八雲 力（やくも ちから）役 … 坂元愛登
梅園のみんながかるたと出会って、先生と出会って、成長した姿がより観られる回になっていると思います。
青春してます。掴みどころのない八雲と、新たな梅園もぜひ応援してください！！
大江 奏（おおえ かなで）役 … 上白石萌音
我々梅園かるた部が待ち侘びた第6話！というのも、ついに新入部員の八雲くんが登場します。
彼の愛さずにはいられない一挙手一投足と、嬉しそうな3年生たちの姿をおたのしみに。
そしてこんなに貰ってもいいのだろうかというほどの、愛に溢れたストーリーです。ぜひご覧ください！
■「ちはやふる−めぐり−」概要
＜スタッフ＞
原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）
ショーランナー：小泉徳宏
監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘
脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸
脚本協力：モノガタリラボ
音楽：横山克
主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）
プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一
企画・プロデューサー：北島直明
チーフプロデューサー：松本京子
制作協力：ROBOT・ウインズモーメント
製作著作：日本テレビ
