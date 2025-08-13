◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日 ▽２回戦 尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）

完敗だった。巨人などでプレーした東大阪大柏原・土井健大監督（３６）の聖地初挑戦は６安打完封負け。「間合いを変えながら丁寧に放られた。打線がつながらず、完全にやられた」と唇をかんだ。大阪勢は今春のセンバツ出場を逃し、春夏０勝に終わるのは１９８０年以来４５年ぶり。無得点となると史上初だ。全国最多の甲子園通算４００勝を誇る“野球王国”にとって屈辱の１年となった。

試合２日前、主将で４番の竹本歩夢が左手を負傷。有鉤骨骨折の疑いがあったが、「８番・捕手」で強行出場し、打席では片手で食らいついた。だが、０―０の５回２死二塁で代打を送られてベンチに下がると、直後に３失点。「みんなの期待を裏切った。最後まで戦えなかったのは悔しい」。涙を浮かべた扇の要の不在が響いた。

指揮官は履正社３年時に出場した０６年のセンバツも初戦完封負け。１勝の難しさを再認識し、「戻ってくるきっかけをもらった。ザ・高校野球を目指してやっていきたい」と目線を上へ向けた。激戦の渦にもまれ、再び聖地を目指す。（瀬川 楓花）

〇…東大阪大柏原ＯＢで吉本新喜劇ＧＭの間寛平（７６）が、メガホンを手にアルプス席で応援した。自身のＸに「残念ながら負けてしまいましたが、久しぶりに応援して楽しかったです、ウヒハ」と投稿。１４年ぶりの出場を決めた際には「かみつき打線」と命名し「僕と似ててかみついていく感じが親近感が湧きます（笑）」と祝福していた。