◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日 ▽２回戦 尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）

尽誠学園は２３年ぶりに初戦を突破。エースで４番、主将も務める広瀬賢汰（３年）が、完封＆２打点と投打に活躍した。

最後の打者を投ゴロで締めくくり、尽誠学園・広瀬賢汰は３万３０００人の歓声を一身に受け止めた。「エースで４番で主将」。今大会参加選手で唯一の一人３役が、投げては９回６安打完封、打っても先制直後の５回に２点適時打。チームを２００２年夏以来２３年ぶりの甲子園勝利に導き、「たくさん人もいて、楽しかった」と充実の汗を拭った。

一から自分を磨くため、地元の大阪を離れて香川県の高校に進んだ。中学時代の恩師の母校で、寮生活もできる尽誠学園は理想の場所だった。「中学時代の自分の実力では、全国で勝ち進んでいく大阪のチームで戦える自信がなかった」。低めのスライダーとカーブを決め球に、１０８球で地元代表の東大阪大柏原打線を翻弄（ほんろう）。「３年間すごく成長させてもらった。ここに来て良かった」。３年前の決断が正しかったことを、結果で証明した。

香川県内の寮では「癒やし」の存在である秋田犬「コタロー」が待つ。久しく甲子園での勝利から遠ざかりつつあった１１年前から寮に住み、生活をともにしながら寮生の成長を見守ってきたチームの愛犬。主将としてナインをまとめ、投打二刀流の働きも見せた大黒柱は「勝てたって報告したい」と笑みをこぼした。次戦の相手は昨春夏の優勝校同士が対戦する健大高崎―京都国際の勝者。「目標は日本一」と、広瀬に迷いはない。地元代表を破って勢いに乗った“三刀流”が、９５年春の観音寺中央以来となる全国の頂点へ、チームを押し上げる。（藤田 芽生）

◆広瀬 賢汰（ひろせ・けんた）２００７年４月１６日、大阪・堺市生まれ。１８歳。小１時に野田サザンファイターズでソフトボールを始め、野田中では堺初芝ボーイズで野球に打ち込んだ。尽誠学園では１年秋からベンチ入り。最速は１４３キロ。持ち球はカーブ、スライダー、チェンジアップ。１７９センチ、８２キロ。左投左打。