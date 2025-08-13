◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日 ▽２回戦 岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）

岡山学芸館は、エース・青中陽希（３年）が完封し、岡山勢に夏７０勝目をもたらした。

マウンドで笑顔がはじけた。聖地初登板の岡山学芸館・青中陽希は、１２４球の力投で６安打完封。沖田幸大―丹羽知則の継投で聖カタリナ学園を完封した昨夏の１回戦に続き、岡山勢では初の２年連続初戦完封勝利に貢献した。「この舞台を目指してやってきた。最後まで投げ切れたのがうれしい」。ベンチから見守るだけだった昨年の無念を晴らし、声を高ぶらせた。

冷静な投球が光った。１―０の２回一死一、三塁。「バントの構えがゆっくり見えた。自分で外した」とスクイズを阻止。死球を与えてなおも２死一、二塁とされたが、「アウトを取った後によく打たれる。ホッとしたら点につながる」と気を緩めず、投ゴロでしのいだ。３〜５回も得点圏に走者を進められたが、許した６安打はすべて単打で、傷口を広げなかった。

今大会は健大高崎・石垣元気（３年）を筆頭に、１５０キロ越えの速球派投手に注目が集まる。最速１３９キロの左腕は「とにかく制球。今から１４０キロ出せる確率は低い」と技術向上を徹底する。試合の中で２段モーションを１段に変更し、「完璧なスタートを切らせない」とけん制も駆使。移動のバスの中でもボールを握り、指先の感覚を研ぎ澄ませた成果を発揮した。

３回戦は最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（２年）を擁する山梨学院だ。「チームを勝たせる。次の試合も全力で向かっていく」と背番号１。同校初のベスト８へ、あと１勝。一人で投げ抜く覚悟はできている。（松ケ下 純平）

◆青中 陽希（あおなか・はるき）

２００７年１１月１０日、広島県東広島市生まれ。１７歳。小２時に高屋西スポーツ少年団で野球を始め、高屋中では東広島ボーイズでプレー。岡山学芸館では２年春から背番号１８でベンチ入りし、２年秋から背番号１をつける。変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップ。１７３センチ、７８キロ。左投左打。