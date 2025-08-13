人気モデルの美香が１３歳の息子を公開し、その姿にフォロワーは仰天した。

１３日までにインスタグラムを更新し「ストーリズにアップした息子の後ろ姿にたくさんのメッセージありがとうございました。思い出にフィードに残してもいいですか」と投稿。以前にストーリーズに投稿し、反響が大きかったと明かした。

「＃中学２年生 ＃１３歳 ＃ラグビー部 ＃合宿帰り」とハッシュタグをつけ、Ｔシャツ姿の息子の写真をアップ。「数ヶ月止まっていましたが、また最近伸びはじめて今は１８０ｃｍ弱！あと何センチ伸びるかな」と成長期のようだ。

中学２年生と思えぬ体格と大人っぽい雰囲気。フォロワーは「えーうちの子と同い年だ！ デカッ」「たくましくなってる！」「立派な背中だー！！！」「高校生みたいですね！！ガタイが良すぎて素敵」「中二のガタイでないくらい、たくましいですね」「中２で１８０弱。さすが美香ちゃんの息子さん」「中２とは思えない！！しかも体格すごい」「背中の筋肉すごい。カッコいいですねー。将来楽しみ」「ち、中２なんですか？なんて頼もしい」「えええええー 大きくなりましたねーーーーーー」「金子賢さんかと思うくらい逞しい背中」「大学生みたいですね。すごいモテそう」「後ろ姿だけで既にイケメンオーラ全開ですね」と驚きが止まらなかった。