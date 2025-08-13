【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】富永が「超密着マーク」に自由を奪われる…

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のエースが完璧に封じられた。得点源であるシューターの富永啓生に対して、レバノン代表は“フェイスガード戦術”を採用。徹底した密着マークにブースターも騒然とした。

アカツキジャパンは日本時間8月13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表に73−97で敗戦。大会を去ることになった。

大きな敗因となったのが、エースの富永を完全に封じられたこと。前回大会準優勝チームはティップオフ直後から、日本の得点源である富永のスリーポイントを警戒する戦術を採用してきた。日本のポゼッションで試合がスタートすると、富永は左のコーナーに陣取る。すると、レバノンのSGカリム・ゼイヌンが超至近距離で密着マークする“フェイスガード戦術”を使ってきたのだ。

ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷／元日本代表）も「富永選手へのマークがすごいですね」とすぐに指摘したように、ゼイヌンはまったくボールを見ることなく富永と向き合う。富永はラインと敵に挟まれ身動きできず、完全に自由を奪われていた。

ベンドラメ礼生が「レバノンの富永選手に対する最大限のリスペクト。僕はこんなに密着されたことないですよ」と語った規格外のマークに富永は試合を通して密着マークに苦しみ、良い形でボールを受けられず。得意のスリーポイントに関しては3つのアテンプトがあったものの1本も決められず、わずか7得点に終わった（グループフェーズでは1試合平均で20得点）。

得点源を失ったアカツキジャパンは、試合中に効果的な対策を講じることができなかった。シュートを打つことでリズムを掴む富永も、流れを掴めずフィールドゴールは9本中でツーポイントの1本のみ。外からの攻撃を封じられてインサイドでの勝負に持ち込まれるなど、高さとフィジカルのあるレバノンの土俵で戦う羽目となり、結局は73−97で大敗した。

この戦術に対しては、ファンたちも反応。ABEMAのコメント欄やSNSでは、試合中から「富永にがっつりフェイスガード」「とんでもない密着ディフェンスだな」「このまま最後まで消されるかも」「富永だけガチ警戒なのえぐい」「日本を徹底的に研究してきた感じする」「富永を封じられると一気に苦しくなるな」「これはレバノンの戦術勝ちだな」など騒然となる。

さらに敗れた後には、「富永に対して何かしらの策をやってくると思ったけど、ここまで完璧に封じてくるとは」「富永個人でもなんとかしてほしかったけど、それ以上にトムさんが無策だった」「何もできないまま終わった」「最後まで富永のフェイスガードに無策は苦しい」「富永はフェイスガードを剥がす練習をする必要があるよね」など厳しい言葉が多く見られた。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

